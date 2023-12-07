Santos 111 Yıllık Tarihinde İlk Kez Küme Düştü!

Brezilya Serie A'nın köklü temsilcilerinden Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü.

Santos 111 Yıllık Tarihinde İlk Kez Küme Düştü!
Santos 111 Yıllık Tarihinde İlk Kez Küme Düştü!

Ligin son hafta karşılaşmasında evinde Fortaleza'yı konuk eden Santos, karşılaşmayı 2-1'lik sonuçla kaybetti.

Müsabakada Fortaleza Marinho'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Santos, 58'de Messias'ın golüyle skora dengeyi getirdi.

Fortaleza 90+6'da Juan Martin Lucero ile galibiyet golünü buldu ve Fortaleza üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düşmüş oldu.

Küme Düşmeyen 3 Takımdan Biriydi

Geçmiş yıllarda kadrosunda Neymar, Rodrygo ve Gabriel Barbosa gibi isimleri bulunduran Santos, Sao Paulo ve Flamengo ile birlikte Brezilya Serie A'dan düşmeyen 3 arasında yer alıyordu.

Böylece bu unvana sahip sadece Sao Paulo ve Flamengo takımları kalmış oldu.

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