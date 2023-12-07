Beşiktaş ve Galatasaray Transferde Karşı Karşıya!

Ara transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig'in devleri arasındaki transfer rekabeti de kendini göstermeye başlamış durumda. Yeni yönetimiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve belli bölgelere takviye adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Al Nassr'ın yıldız ismi için temaslarda bulunuyor.

Beşiktaş ve Galatasaray Transferde Karşı Karşıya!
Beşiktaş ve Galatasaray Transferde Karşı Karşıya!

Yeni yönetimiyle birlikte ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve belirlediği bölgelere takviye yapmayı planlayan Galatasaray Al Nassr'ın yıldızı Seko Fofana için transferde karşı karşıya gelmiş durumdalar.

Temaslar Başladı

Ara transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig'in devleri arasındaki transfer rekabeti de kendini göstermeye başlamış durumda. Yeni yönetimiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve belli bölgelere takviye adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Al Nassr'ın yıldız ismi için temaslarda bulunuyor.

Beşiktaş ile Al Nassr Arasında Anlaşma

Beşiktaş'ta yeni başkan Hasan Arat, seçim öncesi yaptığı bir açıklamayla dikkat çekmişti. Suudi Arabistan'a giden Arat, Al Nassr Başkanı Musalli Al-Muammar ile buluşmuş ve Beşiktaş ile Al Nassr arasında futbolcu transferinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

Galatasaray da Devrede

Yaz transfer döneminin sonunda orta sahaya yaptığı Tanguy Ndombele hamlesinden istediği verimi alamayan Galatasaray, bu bölgeye yeni bir ismi eklemek istiyor. Allez Lens, Seko Fofana konusunda Galatasaray'ın da devrede olduğunu ve Beşiktaş ile bir transfer yarışı verdiğini belirtti.

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu!Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu!Spor
# beşiktaş # Galatasaray
Çok Okunanlar
Elektrikli Bisiklet, Smart TV, Ofis Malzemeleri... Hepsi 8 Aralık'tan Sonra BİM'de!
Elektrikli Bisiklet, Smart TV, Ofis Malzemeleri... Hepsi 8 Aralık'tan Sonra BİM'de!
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Çok Sayıda Üründe İndirimler Başladı!
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Çok Sayıda Üründe İndirimler Başladı!
İstanbul'da Barajların Su Seviyeleri Kaça Yükseldi? İSKİ'ye Göre Güncel Veriler
İstanbul'da Barajların Su Seviyeleri Kaça Yükseldi? İSKİ'ye Göre Güncel Veriler
AFAD'a ve Kandilli 'ye Göre Nerede Deprem Oldu? Bugün Deprem Mi Oldu?
AFAD'a ve Kandilli 'ye Göre Nerede Deprem Oldu? Bugün Deprem Mi Oldu?
Yeni 200 TL'lik Banknotlar Geliyor!
Yeni 200 TL'lik Banknotlar Geliyor!
Öne Çıkanlar Erdoğan'dan U Dönüşü! 'Bir Gece Ansızın Gelebiliriz' Sözünü İnkar Etti Erdoğan'dan U Dönüşü! 'Bir Gece Ansızın Gelebiliriz' Sözünü İnkar Etti 3 Saatte 30 Bin TL Kazandı! 3 Saatte 30 Bin TL Kazandı!