Beşiktaş ve Galatasaray Transferde Karşı Karşıya!

Yeni yönetimiyle birlikte ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve belirlediği bölgelere takviye yapmayı planlayan Galatasaray Al Nassr'ın yıldızı Seko Fofana için transferde karşı karşıya gelmiş durumdalar.

Temaslar Başladı

Ara transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig'in devleri arasındaki transfer rekabeti de kendini göstermeye başlamış durumda. Yeni yönetimiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve belli bölgelere takviye adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Al Nassr'ın yıldız ismi için temaslarda bulunuyor.

Beşiktaş ile Al Nassr Arasında Anlaşma

Beşiktaş'ta yeni başkan Hasan Arat, seçim öncesi yaptığı bir açıklamayla dikkat çekmişti. Suudi Arabistan'a giden Arat, Al Nassr Başkanı Musalli Al-Muammar ile buluşmuş ve Beşiktaş ile Al Nassr arasında futbolcu transferinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

Galatasaray da Devrede

Yaz transfer döneminin sonunda orta sahaya yaptığı Tanguy Ndombele hamlesinden istediği verimi alamayan Galatasaray, bu bölgeye yeni bir ismi eklemek istiyor. Allez Lens, Seko Fofana konusunda Galatasaray'ın da devrede olduğunu ve Beşiktaş ile bir transfer yarışı verdiğini belirtti.