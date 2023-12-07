Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi mücadelesinni yönetecek hakem belli oldu.

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu!
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu!

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 9 Aralık Cumartesi günü yapılacak haftanın önemli karşılaşmasında Atilla Karaoğlan görev alacak.

Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'tan PSG Çıkarması: 3 Yıldız İsim!Beşiktaş'tan PSG Çıkarması: 3 Yıldız İsim!Spor
# hakem
Çok Okunanlar
Elektrikli Bisiklet, Smart TV, Ofis Malzemeleri... Hepsi 8 Aralık'tan Sonra BİM'de!
Elektrikli Bisiklet, Smart TV, Ofis Malzemeleri... Hepsi 8 Aralık'tan Sonra BİM'de!
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Çok Sayıda Üründe İndirimler Başladı!
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Çok Sayıda Üründe İndirimler Başladı!
İstanbul'da Barajların Su Seviyeleri Kaça Yükseldi? İSKİ'ye Göre Güncel Veriler
İstanbul'da Barajların Su Seviyeleri Kaça Yükseldi? İSKİ'ye Göre Güncel Veriler
AFAD'a ve Kandilli 'ye Göre Nerede Deprem Oldu? Bugün Deprem Mi Oldu?
AFAD'a ve Kandilli 'ye Göre Nerede Deprem Oldu? Bugün Deprem Mi Oldu?
Yeni 200 TL'lik Banknotlar Geliyor!
Yeni 200 TL'lik Banknotlar Geliyor!
Öne Çıkanlar AKŞENER SİYASİ HAYATINDA BİR KARAR VEREMEZ! | Doğu Perinçek #haberler #keşfet #gündem #İyiParti AKŞENER SİYASİ HAYATINDA BİR KARAR VEREMEZ! | Doğu Perinçek #haberler #keşfet #gündem #İyiParti Yeni 200 TL'lik Banknotlar Geliyor! Yeni 200 TL'lik Banknotlar Geliyor!