Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 9 Aralık Cumartesi günü yapılacak haftanın önemli karşılaşmasında Atilla Karaoğlan görev alacak.

Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.