Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu!
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi mücadelesinni yönetecek hakem belli oldu.
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Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 9 Aralık Cumartesi günü yapılacak haftanın önemli karşılaşmasında Atilla Karaoğlan görev alacak.
Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.
Beşiktaş ile Fenerbahçe 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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