Beşiktaş'tan PSG Çıkarması: 3 Yıldız İsim!

Beşiktaş ile PSG arasında "ilk hak" muhabakatı yapılacak. Buna göre Kartal, Fransız devinin altyapıdan çıkardığı yeteneklerin transferinde önceliğe sahip olacak. Diğer taraftan Başkan Hasan Arat, 3 yıldız için Paris'te nabız yokladı.

Beşiktaş'tan PSG Çıkarması: 3 Yıldız İsim!
Beşiktaş'tan PSG Çıkarması: 3 Yıldız İsim!

Forvet'e Hugo Ekitike'yi, orta sahaya Carlos Soler'i, isteyen Siyah-Beyazlılar, aşil tendonunda sakatlığı olan stoper Presnel Kimpembe'nin sağlık durumunu da yakından takip edecek.

Beşiktaş'tan PSG Çıkarması: 3 Yıldız İsim!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, seçim öncesinde Fransız devi PSG’yle iş birliği anlaşması imzalamıştı. Arat, “Değerli Beşiktaşlılar, Paris Saint-Germain FC ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı, kıymetli arkadaşım Nasser Al-Khelaifi ile Doha’da bir araya gelerek, Beşiktaş JK ve Paris Saint Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Anlaşmamız, Gençlik Gelişim Merkezi (Futbol Akademi) ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor. Beşiktaşımız için hayırlı olsun” ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe maçı öncesi PSG Başkanı ile buluşan Arat, hem devre arası transfer listesindeki 3 oyuncu için pazarlık yaptı hem de altyapı projesi için protokol anlaşması yapacak. Buna göre Fransız ekibi ile ‘İlk hak anlaşması’ imzalanacak. Bu anlaşma ile PSG’nin altyapıdan çıkan oyuncularının ilk transfer hakkı Beşiktaş’ta olacak.

İlk Sırada Hugo Ekıtıke Var

Arat, transfer konusunda ise listesindeki 3 oyuncu için nabız yokladı. İlk sırada forvet Hugo Ekitike var.

Kimpembe Takip Edilecek

Devre arasında bir de stoper almak isteyen Arat, PSG’den Presnel Kimpembe için de girişimde bulunacak. Bir süredir sakatlığı bulunan başarılı stoperin durumu yakından takip edilecek.

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# beşiktaş # psg
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