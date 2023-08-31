Öğrencilere vergisiz telefon hangi marka ve modeller için geçerli olacak?
Vergisiz telefon satışının ne zaman gündeme geleceği sorusuyla birlikte, markalar ve modeller de öne çıkan tartışma konuları arasına katılıyor. Vergisiz telefon satışı konusundaki detaylar, aynı zamanda öğrencilere özgü markalar ve modellerle birlikte şekilleniyor.
Vergisiz telefon için hazırlıklarda sona gelindi. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversitelilerin ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonunu nasıl alacağını Hürriyet'e anlattı. Hürriyet Gazetesi yazarı Taylan Özgür Dil ise hangi telefon modellerinin kapsam dahilinde olduğunu ele aldı. İşte, öğrenciye vergisiz telefon hakkında merak edilen her şey hakkında ayrıntılar...
VERGİSİZ TELEFONDA ÜST SINIR OLACAK
Bakan Uraloğlu gençlere vergisiz cep telefonuna ilişkin şu bilgileri verdi: “ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak.
HANGİ MARKALARI KAPSAYACAK?
Türkiye’de üretenler içinde Samsung, General Mobile var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak. 10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak. Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız.”
VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?
Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisinin yararlanacağı ‘vergisiz telefon’ yasal düzenlemesi için harekete geçildi. Bakanlık yetkilileri Türkiye’de üretimi olan şirketlerle görüşmeler yaparak projeye dahil olabilecek modelleri belirlemeye başladı. Buna göre, vergisiz telefon kapsamına girecek bazı akıllı telefonların Samsung Galaxy A52, General Mobile Phoenix 5, Oppo Reno 5 Lite, Casper VIA X30 Plus, Reeder (S19 Max Pro S, S23 Pro Max, S19 Max Pro, S19 Max), Redmi Note 10S, TCL L7, OMIX X5, Vivo Y21S, Realme C21Y gibi Türkiye’de üretilen modellerden oluşması bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ise Meclis’in açılacağı ekim ayını bulacak.