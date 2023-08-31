Öğrencilere vergisiz telefon hangi marka ve modeller için geçerli olacak?

VERGİSİZ TELEFONDA ÜST SINIR OLACAK

Bakan Uraloğlu gençlere vergisiz cep telefonuna ilişkin şu bilgileri verdi: “ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak.