Okumanın Maliyeti Ne Kadar Oldu?

Artan enflasyon, yükselen hayat pahalılığı üniversite öğrencilerini de olumsuz etkiliyor. İstanbul Planlama Ajansı tarafından yapılan araştırmanın verileri oldukça dikkat çekici.



"İstanbul’da Üniversiteli Olmanın Maliyeti” hesaplandı. Yapılan hesaplama ile birlikte bir öğrencinin barınma, gıda, ulaşım ücretleri asgari ücretin üzerinde yer alıyor.





Yapılan araştırmaya göre bir öğrencinin aylık yapması gereken market alışverişi son iki yıl içinde yüzde 113,29 oranında arttı.



2023-2024 eğitim yılında devlet üniversitelerinde bulunan öğle yemeklerinin ücretleri ortalama yüzde 93,83 artış gösterdi.



Öğrenciler hayat pahalılığının bir an önce düşürülmesini istiyor.