Otomobil fiyatları güncellendi! Yüzde 20'den fazla geriledi

Elektrikli otomobilde matrah güncellemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ÖTV matrahı motor gücü 160 Kw'yı geçmeyen 1 milyon 250 bin lirayı aşmayan araçlarda yüzde 10 olarak diğer sınıftaki araçlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.