Otomobil fiyatları güncellendi! Yüzde 20'den fazla geriledi
Cumhurbaşkanı Kararı ile geçen hafta Resmi Gazete’de, elektrikli otomobillere matrah güncellemesine dair karar yayımlandı. ÖTV matrahlarına gelen düzenleme ile otomobil fiyatlarında yeni oranlar belli oldu.
Elektrikli otomobilde matrah güncellemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ÖTV matrahı motor gücü 160 Kw'yı geçmeyen 1 milyon 250 bin lirayı aşmayan araçlarda yüzde 10 olarak diğer sınıftaki araçlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.
Motor gücü 160 kW’ı aşan ancak fiyatı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayan elektrikli araçlardan yüzde 50, bu tutarı aşan araçlardan ise yüzde 60 ÖTV alınıyor.
Yeni matrah limitleri ile birlikte özellikle orta sınıfta yer alan elektrikli otomobiller yüzde 40 ÖTV diliminden yeniden yüzde 10’luk ÖTV dilimine girdi. Bu sayede fiyatları yüzde 21.39 geriledi. Bazı üst segmentteki otomobilleri fiyatları da ortalama yüzde 3 ila 6 arasında düştü.
Matrah limitinin güncellemesinden önce motor gücü 160 kW’ı, vergisiz fiyatı 700 bin TL’yi geçmeyen Elektrikli otomobillerden yüzde 10, vergisiz fiyatı 700 bin TL’yi aşan elektrikli otomobillerden yüzde 40 ÖTV alınıyordu.