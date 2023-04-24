ÖTV muafiyetinin detayları belli oldu: Hangi araçlardan ÖTV alınmayacak?

AYNI CİNS TAŞIT ŞARTI

Nebati, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ÖTV kararına ilişkin şunları söyledi:

- Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği düzenlememiz kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek