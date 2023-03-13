Promosyon alacak EYT'liler dikkat: O şartların sağlanması gerekiyor

EYT'LİLER NASIL PROMOSYON ALACAK?

EYT'liler ya da yeni emekli olmuş sigortalılar öncelikle başvuru sırasında ilk maaşlarını alacakları bankayı ve şubesini seçiyorlar. İlk maaşlarını da bu bankalardan alıyorlar. İlk maaş alındıktan sonra istenirse aynı banka ile istenirse farklı bir banka ile promosyon anlaşması yapılabiliyor.