Promosyon alacak EYT'liler dikkat: O şartların sağlanması gerekiyor
Milyonlarca EYT’li emeklilik için gün sayarken bankalar da yine promosyon yarışında. Daha önce 1.500 TL civarında seyreden promosyonlarda rakamlar 10 bin liralara kadar yaklaştı. Peki promosyon alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
EYT'liler için bankalar promosyon yarışına girerken, Faruk Erdem promosyona dair merak edilenleri tek tek açıkladı.
HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALIYOR?
Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin promosyon alma hakkı bulunuyor.
EYT'LİLER NASIL PROMOSYON ALACAK?
EYT'liler ya da yeni emekli olmuş sigortalılar öncelikle başvuru sırasında ilk maaşlarını alacakları bankayı ve şubesini seçiyorlar. İlk maaşlarını da bu bankalardan alıyorlar. İlk maaş alındıktan sonra istenirse aynı banka ile istenirse farklı bir banka ile promosyon anlaşması yapılabiliyor.
EYT'LİLER İLK MAAŞ ALACAKLARI BANKAYI NASIL DEĞİŞTİRECEK?
Banka değişikliği e-devlet üzerinden kolayca yapılıyor. Bunun için maaş gününüzden en az 1 hafta önce işlem yapmanızı tavsiye ederiz. Eğer e-devletten yapmak istemezseniz maaşınızı taşıyacağınız bankaya müracaat ederek işlemlerinizi de yaptırabilirsiniz.