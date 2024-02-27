Ramazan pidesine yüzde 80 zam!

Ramazan kapıyı çaldı. İftar sofraların vazgeçilmezi, ramazan pidesinin fiyatı da belli oldu. Ramazanın başlamasına sayılı günler kala fırınlarda hummalı bir çalışma başladı. Ancak ramazan pidesi de artan hayat pahalılığından nasibini aldı.

Sıcacık ramazan pideleri enflasyona yenik düştü. Çünkü, 2023 yılında 300 gram pide 10 liradan satılıyordu. Ancak bu yıl aynı gramajda ramazan pidesinin fiyatı 18 liraya yükseltildi. Pideye bir yılda yüzde 80 zam geldi. 250 gramı 15 lira, 330 gramı 20 lira, 500 gramı ise 30 liradan satılacak.

Alım gücü düşen vatandaş, pidenin sadece kokusuyla karnımızı doyuracağız derken fırıncılar artan maliyetlere dikkat çekiyor.