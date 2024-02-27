Ramazan pidesine yüzde 80 zam!

Ramazan ayına sayılı günler kala, iftar sofralarının vazgeçilmezi ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. 250 gramlık pide 15 liradan, 300 gramlık pide ise 18 liradan satılacak. Böylece pideye de enflasyonun üstünde zam yapıldı. Geçen yıla göre Ramazan pidesi yüzde 80 zamalandı.

Editör: Şevval İskender
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Ramazan kapıyı çaldı. İftar sofraların vazgeçilmezi, ramazan pidesinin fiyatı da belli oldu. Ramazanın başlamasına sayılı günler kala fırınlarda hummalı bir çalışma başladı. Ancak ramazan pidesi de artan hayat pahalılığından nasibini aldı.

Sıcacık ramazan pideleri enflasyona yenik düştü. Çünkü, 2023 yılında 300 gram pide 10 liradan satılıyordu. Ancak bu yıl aynı gramajda ramazan pidesinin fiyatı 18 liraya yükseltildi. Pideye bir yılda yüzde 80 zam geldi. 250 gramı 15 lira, 330 gramı 20 lira, 500 gramı ise 30 liradan satılacak.

Alım gücü düşen vatandaş, pidenin sadece kokusuyla karnımızı doyuracağız derken fırıncılar artan maliyetlere dikkat çekiyor.

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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