Seçim bitti sıra maaşlara geldi! Belediye başkanları ne kadar maaş alacak? Muhtarların maaşı ne kadar?

Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gitti. Oy sayımının tamamlanmasıyla seçim akşamına sürprizler damga vurdu. Birçok belediye el değiştirirken, CHP yüzde 38'lik oy oranıyla 47 yıl sonra birinci parti oldu. AK Parti ise ilk kez bir seçimde ikinci parti oldu. 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi başkanlıkları ile 32.244 mahalle, ve 18.264 köy muhtarlığı için yapılan seçimlerin ardından yeni başkanların ve muhtarların maaşları da merak konusu oldu. Vatandaşlar "Belediye başkanlarının maaşı ne kadar? Hangi ilde belediye başkanı ne kadar maaş alacak? Meclis üyeleri kaç para alacak? 2024 muhtar maaşları kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

Göreve yeni seçilenlerin alacağı maaşlar herkesçe merak edilirken; Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, yeni seçilen yerel yöneticilerin özlük haklarıyla ilgili detayları yazdı.

Yerleşim yeri nüfusuna göre belediye başkanlarının brüt maaşları şöyle:

Nüfusu 2.000.001’den fazla: 176.735 TL

Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında: 144.300 TL

Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında: 119.670 TL

Nüfusu 250.001-500.000 arasında: 104.453 TL

Nüfusu 100.001-250.000 arasında: 89.235 TL

Nüfusu 50.001-100.000 arasında: 77.822 TL

Nüfusu 10.001-50.000 arasında: 62.605 TL

Nüfusu 10.000’e kadar olan: 54.996 TL

Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi belediyeler: 77.822 TL

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ NE KADAR ALACAK?

Belediye meclisi üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı ödeniyor. Günlük huzur hakkı tutarı, belediye başkanının brüt ödeneğinin günlük tutarının 3’te 1’ini geçmemek üzere, belediye meclisleri tarafından belirleniyor. Belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10.000'e kadar olan belediyelerde 2.663 TL, nüfusu 10.001-50.000 arasında olan belediyelerde 3.424 TL, 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde 4.565 TL ve 200.001'in üzerinde olan belediyelerde ise 5.707 TL tutarında aylık brüt ödenek veriliyor. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödeniyor.

Büyükşehir belediye encümenlerinin başkan ve üyelerinin aylık ödenek tutarı ise 2024 yılında 9.130 TL olarak uygulanıyor.

2024 MUHTAR MAAŞI NE KADAR?

Muhtarların bu yılın ilk yarısındaki gösterge karşılığı aylıkları 11.223 TL. Bu tutar net asgari ücret olan 17.002 TL’ye tamamlanarak aylık maaş ödenecek.