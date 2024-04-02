Emekliler dikkat! Hesaplarınızı kontrol edin...

Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi. 3 bin TL'ye yükseltilen bayram ikramiyelerinin ödemeleri bugün başladı. İşte ödeme takvimi...

Emekliler dikkat! Hesaplarınızı kontrol edin...
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SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri dikkat! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söylediği bayram ikramiyelerinde ödemeler bugün başladı. Bayram ikramiyelerinde yeni emekli olanlar ve EYT'liler de yararlanabilecek. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyesinden kimlerin faydalanacağı da emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bu kapsamda vefat eden sigortalıların yakınları ile dul ve yetim maaşı alanlar hisseleri oranında ikramiye alabiliyor.

İkramiye tarihlerinden önce emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ya da emekli olmak isteyen sigortalılar da ikramiye ödemelerinden yararlanıyor.

Mart 2024 tarihine kadar başvuran EYT'liler her iki ikramiyeyi alırken Mayıs 2024 sonuna kadar başvuran emekliler sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.

Emekliler dikkat! Hesaplarınızı kontrol edin... - Resim : 1

ÖDEME TAKVİMİ

Maaş ödemeleri her ayın 17 veya 18 olanlara 2 Nisan’da, 19, 20,21,22 olanlara 3 Nisan’da ve 23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan’da ödemeleri yapılacak.

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