SGK’dan EYT'lilere kritik uyarı

“EYT İLE 7 YIL ERKEN EMEKLİ OLDUM”

EYT’nin yasalaşması ile 7 yıl erken emekli olduğunu dile getiren Adem Demirtaş, “Devletimizden Allah razı olsun. Hak kazananlara hayırlı uğurlu olsun. Emekli olmak için dilekçemizi verdik. Şu anda 50 yaşındayım. Normalde 57 yaşında emekli olacaktım. EYT ile 7 yıl daha erken emekli olma fırsatı yakaladım. 7 yıl daha beklemediğim için mutluyum” dedi.