SGK’dan EYT'lilere kritik uyarı
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), kanunun çıkmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde uzun kuyruk oluşturma devam ederken, SGK yetkilileri ise vatandaşları “emekli olur” yazısı almak için kuruma gelmelerine gerek olmadığı konusunda uyardı.
EYT, TBMM'de yasalaşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla beraber Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından SGK binalarındaki kuyruk devam ediyor. EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar dilekçelerini vermek ve emeklilik işlemlerini halletmek için SGK binasının yolunu tutular. Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan SGK İl Binasında da vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdular. Yetkililer ise kuyruk oluşturan vatandaşların bazılarının “Emekli olur” yazısı için sıra beklediğini ifade ederek uyarıda bulundu.
“EYT İLE 7 YIL ERKEN EMEKLİ OLDUM”
EYT’nin yasalaşması ile 7 yıl erken emekli olduğunu dile getiren Adem Demirtaş, “Devletimizden Allah razı olsun. Hak kazananlara hayırlı uğurlu olsun. Emekli olmak için dilekçemizi verdik. Şu anda 50 yaşındayım. Normalde 57 yaşında emekli olacaktım. EYT ile 7 yıl daha erken emekli olma fırsatı yakaladım. 7 yıl daha beklemediğim için mutluyum” dedi.
4 yıl erken emekli olma şansı yakalayan İsa Kaya, “Ben EYT sayesinde 4 yıl daha erken emekli olacağım. Bu yasanın çıkmasını uzun zamandır bekliyorduk. Yasa çıkınca sevindik. Emekli olacağımız için mutluyuz. Emekli olmaya hak kazanan tüm EYT’lilere hayırlı olsun” diye konuştu.
“2026’DE EMEKLİ OLACAKTIM”
Normal şartlarda 2026 yılını bekleyeceğini ifade eden Mustafa Pekdemir, “7 yıldır bu yasanın çıkmasını bekliyorum. Normalde 2026 yılında emekli olacaktım. Şimdi 8 bin 700 küsur günle emekli oluyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bize destek olanlara şükranlarımı sunuyorum. 55 yaşında emekli olacaktım. 52 yaşında emekli olmaya hak kazandım” şeklinde konuştu.