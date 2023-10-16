Sigara Firmalarına Ceza Yağdı

Haksız rekabetin önlenmesi için firmalar tek tek denetleniyor. Çifte fatura düzenleyen sigara firmalarına toplam 215 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada, "Bakanlık müfettişlerimizce yürütülen soruşturmada, sahte ve düşük kıymetlerle ithal edilen tütün ve filtre gibi sigara hammaddesi cinsi eşyalar için çifte fatura düzenlendiği ve ülkemiz gümrük idarelerine düşük tutarlı faturaların ibraz edildiği tespit edilmiştir. Gerçekleştirilmeye çalışılan bu fiillerin neticesinde firmalara 53 milyon TL ek vergi tahakkuku, buna bağlı olarak 162 milyon TL idari para cezası kararı olmak üzere toplamda 215 milyon TL kamu zararı tahsili için işlemlere başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, haksız rekabete konu olabilecek fiillerle birlikte serbest piyasa mekanizmasını sekteye uğratması muhtemel her türlü legal olmayan girişimlere karşı bakanlığın incelemelerinin ve soruşturmalarının titizlikle devam ettiği vurgulandı.