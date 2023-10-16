İzmir'de Şehir Hastanesi Hasta Kabulüne Başladı

İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

İzmir'de Şehir Hastanesi Hasta Kabulüne Başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesi'nin 16 Ekim'den itibaren hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.

Koca, 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi'nin ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip olduğunu belirtti.

Toplam kapalı alanı 628 bin 15 metrekare olan hastanenin 337 polikliniği, 54 ameliyathanesi, 374 yoğun bakım ünitesi ve 30 diyaliz yatağı bulunuyor.

İzmir Şehir Hastanesinde, genel hastane ile birlikte kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar ve kardiyoloji hastanesi, onkoloji hastanesi, fizik tedavi hastanesi, adli psikiyatri hastanesi bulunuyor.

Bunların yanı sıra hastanede kemik iliği merkezi, organ nakli merkezi, inme merkezi, uyku merkezi ve hiperbarik oksijen tedavi merkezini hizmet verecek.

İzmir Şehir Hastanesi'nin başhekimliğine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp atandı.

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