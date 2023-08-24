Sigara fiyatlarına zam iddiası! Ne kadar zam gelecek?

Tümhaberlercom'da yer alan bilgilere göre, sigara fiyatlarına yeni bir zam duyurusu yapıldı. JTİ, BAT ve Philip Morris sigara grupları zam tarihini açıkladı.

Sigara kullanıcılarına kötü haberler geldi. Temmuz ayında vergi artışı ile birlikte Sigara fiyatlarına da rekor zamlar yapılmıştı. Yılbaşından bu yana sigara fiyatlarındaki artış devam ediyor.

Maliyetlerin yükselmesi ile birlikte bir paket sigara fiyatı neredeyse 50 TL'ye dayanmış durumda. En ucuz sigara fiyatı bile 40 TL’ye yaklaştı. Tiryakiler de her gün sigara yazan var mı sorusuna yanıt arıyor. Tiryakiler için yeni bir kötü haber geldi. Pazartesi gününden itibaren sigara fiyatlarında artış olabileceği iddiası gündeme geldi.

9 TL ZAM GELECEK İDDİASI

Sigara fiyatlarına paket başına 9 TL zam geleceği öne sürülüyor. Üstelik tüm markalar sigara fiyatlarına zam kararı aldı. JTI, BAT ve Philip Morris gibi 3 önemli sigara markasından duyuru yapıldı.

Zam sonrası birçok sigara fiyatı da değişecek. Marlboro Touch Parlement, Muratti, Lark, Chesterfield, LM gibi sigara fiyatlarına rekor zamlar yolda. Peki yeni fiyat listesi nasıl olacak?

Olası zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarını merakla takip ediyor. Yapılan son zamların ardından en ucuz sigara fiyatları Tekel grubu sigaralarda yer alıyor.

Şu anda en ucuz sigara fiyatı 40 TL'den satılıyor. En pahalı sigara fiyatı ise Kent grubunda. Kent Grubu sigara fiyatları 47 TL'den satışa sunuluyor.