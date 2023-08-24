O şehirde okul servis ücretlerine yüzde 70 zam

Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi açıklandı. Ortalama yüzde 70'lik bir artış yapıldı.

Buna göre, Ankara'da servis ücretlerinin yıllık fiyatlandırması şöyle olacak:

• 0-3 kilometre için 10 bin 400 lira, 3-6 kilometre için 11 bin 460 lira,

• 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira

• 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira olacak.

• 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 325 lira alınacak.