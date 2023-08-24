O şehirde okul servis ücretlerine yüzde 70 zam
Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 70'lik zam yapıldı. Zam sonrası 0-3 kilometre arası için yıllık 10 bin 400 lira olacak.
Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi açıklandı. Ortalama yüzde 70'lik bir artış yapıldı.
Buna göre, Ankara'da servis ücretlerinin yıllık fiyatlandırması şöyle olacak:
• 0-3 kilometre için 10 bin 400 lira, 3-6 kilometre için 11 bin 460 lira,
• 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira
• 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira olacak.
• 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 325 lira alınacak.
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