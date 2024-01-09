Sigaraya Zam Geldi! En Ucuz Sigara Ne Kadar Oldu?

Artan sigara fiyatları sonrasında bir zam haberi daha geldi.



Farklı sigara gruplarına peş peşe gelen zamlar sonrası son sigara grubu da zamlı tarifeyi duyurdu. Böylece zam gelmeyen sigara grubu kalmadı.



Yeni zamlı listeyle sigara grubundaki en ucuz sigara 57 lira oldu. En pahalısı ise 60 liraya çıktı.



Öte yandan alkol ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarında da artışa gidilmişti.



Bir litre alkoldeki ÖTV tutarı bin 62 lira 62 kuruşa yükseltilmişti.