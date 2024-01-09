Emekli Memurlar da Seyyanen Zam İstiyor

Bir zam talebi de emekli memurlardan geldi. Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılmasını istedi.

Emekli Memurlar da Seyyanen Zam İstiyor

Kamudan emekli olan yurttaşlar geçinebilmek için zam bekliyor.

Ankara'da açıklama yapan Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen emeklilerin mevcut aylıklarla hayatını idame ettirecek seviyede olmadığını belirtti.


Memur emeklileri, kamu çalışanlarına verilen 8 bin liralık seyyanen zammın kendilerine de ödenmesini istedi. Aksi halde kamu görevine tekrar dönüş hakkını talep etti.

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# emekli memur
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