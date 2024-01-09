Emekli Memurlar da Seyyanen Zam İstiyor
Bir zam talebi de emekli memurlardan geldi. Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılmasını istedi.
Kamudan emekli olan yurttaşlar geçinebilmek için zam bekliyor.
Ankara'da açıklama yapan Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen emeklilerin mevcut aylıklarla hayatını idame ettirecek seviyede olmadığını belirtti.
Memur emeklileri, kamu çalışanlarına verilen 8 bin liralık seyyanen zammın kendilerine de ödenmesini istedi. Aksi halde kamu görevine tekrar dönüş hakkını talep etti.