Emekli Memurlar da Seyyanen Zam İstiyor

Kamudan emekli olan yurttaşlar geçinebilmek için zam bekliyor.

Ankara'da açıklama yapan Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen emeklilerin mevcut aylıklarla hayatını idame ettirecek seviyede olmadığını belirtti.



Memur emeklileri, kamu çalışanlarına verilen 8 bin liralık seyyanen zammın kendilerine de ödenmesini istedi. Aksi halde kamu görevine tekrar dönüş hakkını talep etti.