Emekliler: "Yoksulluk Değil, Açlık Sınırının Altında Yaşıyorlar"

Milyonlarca emekli, açlık sınırının altındaki aylıkla yaşam mücadelesi veriyor. Çoğu da çalışmak zorunda kalıyor. Çocuklarının desteği ile ayakta kalanların sayısı ise hergün artıyor. Bu kez Antalya’da emeklilerimizle konuştuk. Söz emeklide…


Yıllarca çalışarak bu ülkeye emek verdiler. Emekli olup rahata ve huzura kavuşma hayalleri yerini geçim derdine bıraktı.

Derinleşen kriz, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve düşük aylıklar… Emeklilerin yaşamı giderek zorlaşıyor. Çoğu yaşamak için çalışıyor. Evlatlarının desteği ile ayakta kalanların sayısı ise giderek artıyor. Emeklilerimiz, açlık sınırının altındaki aylıkla yaşam savaşı veriyor.

Ülkemizde milyonlarca emekli var. Onlar, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor.

Dizginsizce artan kiralar, zam üstüne zamlar emeklinin belini iyice büküyor.

Dertleri çok ancak seslerini duyan yok. Emekliler, çözüme işaret etti.

Emekli vatandaşlar, hükümete ve muhalefete tepki gösterdi. “Artık yönetilemeyen bu ekonomiyle böyle gitmez” diyorlar.

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