Fransa'nın Yeni Başbakanı Gabriel Attal Kimdir? İşte Hakkındaki Tüm Gerçekler

Fransa’nın yeni başbakanı dünyanın gündemine oturdu. 34 yaşındaki Gabriel Attal, hem ülke tarihinin en genç başbakanı ünvanını aldı, hem de eşcinsel olduğunu açıkça ifade eden ilk başbakan oldu. Fransa Başbakanı’nın istifasının ardından Eğitim Bakanı Gabriel Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından başbakanlığa atandı. Bir anda dünyanın ilgisi de Attal’a yöneldi.

Gabriel Attal Kimdir?

Ülkede ‘Macron Boy’ (Oğul Macron) lakabıyla tanınan Attal, genç yaşına rağmen siyasetin yükselen yıldızı olarak adlandırılıyor. 16 Mart 1989’da doğan Attal, Tunuslu Yahudi kökenli avukat ve film yapımcısı Yves Attal ve Ortodoks Hristiyan Marie De Couriss’ın oğlu.

Paris'in 6. bölgesinde, siyaset ve sanat dünyasının tanınmış isimlerinin tercih ettiği École Alsacienne'de eğitim aldı. Siyasi tutkusu, Jean-Marie Le Pen'in 2002'deki seçimlerde Jacques Chirac'a karşı aldığı oy ile alevlendi. Attal, Sciences Po Üniversitesi'nde halkla ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi aldıktan sonra Sosyalist Parti’den Fransa eski sosyal işler ve sağlık bakanı olan Marisol Touraine'in ofisinde geçirdiği dönem onun siyasete girişini hızlandırdı. Touraine, onu "zeki, duyarlı bir adam" olarak tanımlarken, gelecekte parlak bir kariyere sahip olacağını öngördü. Bir süre sonra ise Sosyalist Parti'den ayrılan Attal, Emmanuel Macron'un partisi La République En Marche'a katıldı. Bu değişimle birlikte siyasi kademelerde de hızla yükselmeye başladı.

Attal, eşcinsel olduğunu açıkça ifade eden bir siyasetçi. Bir çok Fransız tarafından da sert eleştirilere uğradı. Avrupa Parlamentosu Renew Europe grup başkanı Stéphane Séjourné ile Medeni Dayanışma Sözleşmesi yaparak birlikte yaşadıklarını açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı Tartışmalara Neden Olmuştu

Attal, geçtiğimiz yıl da Milli Eğitim Bakanlığı döneminde Fransa’da devlet okullarında abaya yasağı uygulanacağını açıklamasıyla da tartışmaların odağına yerleşmişti. Ülkedeki müslüman dernekleri ve siyasetçiler bunu ağır bir şekilde eleştirirken, Attal bu yasağı, ‘Bir sınıfa adım attığınızda, bir bakışta öğrencilerin hangi dine mensup olduğunu anlayamamalısınız.” sözleriyle savunmuştu.

Macron Boy'a First Lady'den Destek

Ülkede yine akran zorbalığına karşı verdiği mücadeleyle tanınan Attal'ın bu konudaki en büyük destekçisi ise Cumhurbaşkanı Macron'un eşi ve eski bir öğretmen olan Brigitte Macron.