Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Temmuz ayında asgari ücret, emekli maaşı ve memur maaşlarına peş peşe zam geleceğini duyurdu. Bunun üzerine vatandaşlar, "2023 Temmuz ara zammı ne kadar, asgari ücret ve emekli maaşları ne kadar olacak?" şeklinde araştırmalara başladı.