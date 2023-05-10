Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında ara zam yapılacağını açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar, asgari ücret ve emekli maaşlarının tahmini hesaplamasını merak etmeye başladı. Konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Temmuz ayında asgari ücret, emekli maaşı ve memur maaşlarına peş peşe zam geleceğini duyurdu. Bunun üzerine vatandaşlar, "2023 Temmuz ara zammı ne kadar, asgari ücret ve emekli maaşları ne kadar olacak?" şeklinde araştırmalara başladı.
ERDURSUN, ASGARİ ÜCRETİN 12.500 TL OLACAĞINI BELİRTTİ
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, maaşlara yapılabilecek zamma ilişkin önemli bir değerlendirme yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erdursun, 1 Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 10 bin TL, asgari ücretin ise 12.500 TL olacağını belirtti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 10 BİN TL
Twitter üzerinden açıklama yapan Erdursun, "En düşük emekli aylığı 1 Temmuzda 10.000₺ olur! Çok baskı olursa asgari ücrete yakın olur" ifadelerini kullandı.
VEDAT BİLGİN'İN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete ilişkin dolar bazında önemli bir açıklama yapmıştı. Yapılacak zammın alım gücünü koruyacak şekilde yapılacağını belirten Bilgin, şu cümleleri kullandı:
- Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır.
Kaynak: https://www.aydinlik.com.tr/fotogaleri/emekli-ayliklari-ve-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-uzman-isim-acikladi-asgari-ucret-haberleri-emekli-haberleri-emekli-son-dakika-asgari-ucret-son-dakika-387595