Tekstil sektöründe üretim Mısır'a kayıyor

Türk sanayisi üretimi Mısır'a taşıyor. Nedeni maliyetlerin ve faizlerin yüksek olması. Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Çelenk derinleşen krize karşı önlem alınmasını istedi.

Editör: Ekrem Demir
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İstihdam ve ihracat yönüyle ekonominin en önemli kalemlerinden biri tekstil.. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için tekstil ayrıca önemli...Sanayisi olmayan bölgede özel teşviklerle organize sanayi bölgeleri kuruluyor. Ancak bu yatırımlar tehlikede çünkü sektör bir buçuk senedir krizde.

Maliyetler giderek artıyor. Bazı firmalar yönünü maliyet daha uygun diye Mısır'a çevirdi.

Avrupa'ya konfeksiyon ihracatı yüzde 80-85 oranında. Ancak sektörün iş yaptığı ithalatçı firmalar da aynı bölgeye gidiyor..

Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a, Batman’dan Van’a kadar açılan tekstil fabrikalarında işçi sayısı son bir senede üçte bir oranında azaldı. Kazanç yüzde 50 düştü. Faizlerin yüksek olması işletmeleri zor durumda bırakıyor.

Sektör ipliği son 1,5 seneden beri ithal ediyor. Adıyaman OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Çelenk krize bir an önce önlem alınmasını istiyor.

Işıl Tekstil'de Sendikal Hak MücadelesiIşıl Tekstil'de Sendikal Hak MücadelesiYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# tekstil # üretim # mısır
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