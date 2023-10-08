Işıl Tekstil'de Sendikal Hak Mücadelesi

İşçilerin sendika özgürlüğü, yine işveren engeline takıldı. Çorlu’da faaliyet gösteren Işıl Tekstil'de, işçilerinin sendikal örgütlenmesi işveren tarafından engellenmek istendi.

"Sendika Anayasal Haktır Engellenmesi Suçtur"

Konuyla ilgili açıklama yapan Öz İplik İş Sendikası, sendikanın anayasal bir hak olduğunu vurgulayarak, işvereni uyardı.

- Sendikaya üye olmak ve üyelikten ayrılmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur. İşçiler burada sendikamıza üye olmak istiyor. Anayasal haklarını kullanmak istiyor. Işıl Tekstil fabrikası Anayasanın 51. Maddesi ve 6356 sayılı yasanın 25. maddesi olan sendikaya üye olma özgürlüğü ihlal ediyor.

Sendikanın açıklamasında, işverenin, çeşitli yöntemlerle işçiler üzerinde baskı kurmaya çalıştığı belirtildi. İşverene, "çalışanların sendikal hakkında saygı gösterin" çağrısı yaptı.