Işıl Tekstil'de Sendikal Hak Mücadelesi
Çorlu'da tekstil işçileri, sendikal hak mücadelesi veriyor. Işıl Tekstil'de sendikalı olmak isteyen işçiler, işveren engeliyle karşılaştı. Öz İplik İş Sendikası, işvereni uyararak, işçiler üzerindeki baskılara son verilmesi çağrısı yaptı.
İşçilerin sendika özgürlüğü, yine işveren engeline takıldı. Çorlu’da faaliyet gösteren Işıl Tekstil'de, işçilerinin sendikal örgütlenmesi işveren tarafından engellenmek istendi.
"Sendika Anayasal Haktır Engellenmesi Suçtur"
Konuyla ilgili açıklama yapan Öz İplik İş Sendikası, sendikanın anayasal bir hak olduğunu vurgulayarak, işvereni uyardı.
- Sendikaya üye olmak ve üyelikten ayrılmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur. İşçiler burada sendikamıza üye olmak istiyor. Anayasal haklarını kullanmak istiyor. Işıl Tekstil fabrikası Anayasanın 51. Maddesi ve 6356 sayılı yasanın 25. maddesi olan sendikaya üye olma özgürlüğü ihlal ediyor.
Sendikanın açıklamasında, işverenin, çeşitli yöntemlerle işçiler üzerinde baskı kurmaya çalıştığı belirtildi. İşverene, "çalışanların sendikal hakkında saygı gösterin" çağrısı yaptı.
- Fabrika yönetimi işçilerin sendikacılara yaklaşmasını engellemek için ve biz sendikacıları fabrikaya yaklaştırmamak için, fabrikanın önüne su fıskiyeleri döşetmiştir. Sendika yetkililerimiz fabrika önüne yaklaştığı vakit tazyikli bir şekilde su açılıyor. Işıl Tekstil, işçilerine sendikal kıyım yapıyor. Baskılar son bulsun, işçilerin sendika isteği bir an evvel duyulsun. Çalışanların sendika sendikaya üye olma özgürlüğüne saygı gösterin. Baskıcı tutumdan vazgeçin. İşçilerin yasal temsilcisi Öz İplik İş’i tanıyın.