Sancaktepe'de 3 Çocuğun Ölümüne İlişkin Bilirkişi Raporu Yayımlandı

İstanbul'da Sancaktepe'de 3 çocuğun ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

2 Ekim günü saat 21.00 sıralarında evden çıkan Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşlerden bir daha haber alınamamıştı. Arama çalışmalarının ardından kayıp 3 çocuğun aynı mahalledeki bir inşaatın su dolu temelinde cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık konuyla ilgili bilirkişi raporu istedi. Bilirkişi raporunda Sancaktepe belediyesi görevlilerini kusurlu buldu.

Soruşturmayla ilgili açıklama yapan Başsavcılık, "Uzman bilirkişiler tarafından tanzim edilen rapor neticesinde asli ve tali kusuru tespit edilen Sancaktepe Belediyesi görevlileri hakkında İstanbul Valiliği'nden soruşturma izni talep edilecektir" ifadelerini kullandı.

Sancaktepe'de Ne Olmuştu?

7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşler 2 Ekim günü oyun oynamak için evden çıkmış, kardeşlerden bir daha haber alınamamıştı.

36 saatlik arama çalışmalarının ardından kayıp 3 çocuğun mahalledeki bir inşaatın su dolu temelinde cansız bedenlerine ulaşılmıştı.