Trafik Kazalarında 2023 Yılının Bilançosu Açıklandı! 411 Binden Fazla Kazada 2 Bin 253 Kişi Öldü

Türkiye'nin 9 aylık kaza bilançosu açıklandı. 2 bin fazla kişi hayatını kaybetti.

Türkiye genelinde bir ay boyunca 50 bin 182 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 34 bin 272 kişi yaralandı. 307 vatandaş ise hayatını kaybetti.

Ocak-Eylül arasında 411 bin 675 trafik kazası oldu. 2 bin 253 kişi hayatını kaybetti. 269 bin 91 kişi yaralandı.

Ölümlü trafik kazaları en fazla büyükşehirlerde yaşandı. Üç büyük megakentte toplam 343 kişi hayatını kaybetti. İllere göre Ankara'da 123, İstanbul'da 122, İzmir'de 98 kişi yaşamını yitirdi.

Hatalı şerit değiştiren 17 bin 531 sürücü yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. Yılın ilk 9 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan bin 265 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü araç kullanan 134 bin 245 sürücüye polis ekiplerince ceza yazıldı. 800 bin 836 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten menedildi.

1 milyon 947 bin 691 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulandı.

Şehir güvenlik kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 10 milyon 899 bin 612 araç plakasına ceza yazıldı.