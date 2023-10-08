Eskişehir'de Jandarma İl Komutanlığı arama sonucunda Osmanlı dönemine ait tarihi eserler ele geçirdi

Eskişehir'de Jandarma İl Komutanlığı yaptığı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yapılan operasyon sonucu ele geçirilen eserlerin Osmanlı döneminden kalma oldukları tespit edildi.

Ele geçirilen eserler arasında Osmanlı döneminden vazolar, tablolar ve karolar ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar Jandarma İl Komutanlığı tarafından yetkililere ulaştırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir evde, tarihi eser olduğu değerlendirilen eşyalar bulundu. Zanlının evinde yapılan aramada, Osmanlı dönemi İznik menşeli 2 porselen vazo, İznik menşeli lalelik vazo, ahşap çerçeveli 2 tablo, 5 karodan oluşan tablo ile İznik menşeli 10 porselen karo ele geçirildi.