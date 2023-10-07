Papa'ya Diz Çöktüren Türk

Papa'ya diz çöktüren tek insan olarak bilinen Tanrı'nın Kırbacı lakabıyla anılan Atilla'nın hayatı ilk defa duyacak insanlar için oldukça ilginç. Bakın Papa'nın önünde eğildiği o Türk'ün yaşamı nasıldı...

Papa'ya Diz Çöktüren Türk
Papa'ya Diz Çöktüren Türk
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Tanrı'nın Kırbacı Atilla, Papa'ya diz çöktüren tek insan olarak tarihe yazıldı. Peki ona neden Tanrı'nın Kırbacı diyorlar? Papa niçin Atilla'nın önünde diz çöktü? Dünya üzerinde Papa'ya diz çöktüren tek insan olan o Türk'ün; Atilla'nın hayatı nasıl geçti? İşte Atilla'nın bilinmeyen yaşam öyküsü ve ayrıntıları...

Papa'ya Diz Çöktüren Türk

Papa'ya Diz Çöktüren Türk
Papa'ya Diz Çöktüren Türk

Avrupa tarihinde Tanrı'nın Kırbacı şeklinde isimlendirilen Attila, dünyada Papa'ya diz çöktüren tek insan olarak biliniyor. Papa'nın Atilla'ya diz çökmesinin sebebi ise Atilla'nın sefere hazırlık aşamasında, Papa'nın araya girmesi ile seferlerini iptal eden Attila, Romalıları haraca bağladı. Papa ise bu nedenle dünya üzerinde tek insan olan o Türk'e, Atilla'ya diz çöktü.

Tanrı'nın Kırbacı Atilla

Tanrı'nın Kırbacı Atilla
Tanrı'nın Kırbacı Atilla

Avurpa Hunlarının hükümdarı Attila, Romalılar ve Cermenler tarafından yakından tanınan bir Türk'tür. Attila hükümdarlık süresince Batı ve Roma İmparatorluklarına karşı bolca akınlar düzenledi. Bu nedenden ötürü Orta Çağ  Avrupası'nda yer alan kaynaklarda acımasızlığı ile ün saldı ve bu ise Avrupalıların, Atilla'yı Tanrı'nın Kırbacı olarak tanımasına sebep oldu.

Atilla'nın Hayatı

Atilla'nın Hayatı
Atilla'nın Hayatı

Atilla, 434 tarihi ve 453 tairihi arasında, yaşamını yitirene kadar kadar Avrupa Hunlarını yönetti. Hükümdarlığı süresince Avrupa Hun İmparatorluğu'nu, dönemin Avrupasının büyük bölümünü kaplayacak şekilde topraklarına kattı. Atilla'nın babasının ismi Muncuk Han'dır.  Attila, babasının ölümünün ardından bozkırda tek başına yaşam mücadelesi verdi ve daha sonra amcası Rua tarafından bulunup korumaya alınmıştı. Atilla'nın hayatını kaybetmesine sebep olan olay ise şudur ki son eşi İldiko ile evliliği sırasındaki düğünde gece bol bol içki tükettiği için şiddetli burun kanaması geçirip boğularak yaşamını yitirdi.

TRT Belgesel'in Youtube kanalında yer alan bilgiye göre Atilla'nın hayatı ise yukarıda yer alan videodaki gibidir.

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# Papa # Atilla # türk # Atilla'nın hayatı
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