Telefon fiyatları düşecek mi? Ötv matrahları değişti, o telefonlarda indirim bekleniyor!
Cep telefonlarından alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cep telefonlarındaki vergilendirme sisteminde önemli bir değişikliğe gidildi. Telefonlara ilişkin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarını yeniden belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
YENİ ÖTV ORANLARI VE MATRAHLAR BELLİ OLDU
Yeni düzenlemeye göre, cep telefonlarına uygulanacak ÖTV oranları şu şekilde güncellendi:
ÖTV matrahı (vergisiz fiyatı) 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için vergi oranı yüzde 25 olarak uygulanacak.
ÖTV matrahı 4 bin 500 lirayı aşıp 9 bin lirayı aşmayan cihazlar için vergi oranı yüzde 40 olacak.
ÖTV matrahı 9 bin liranın üzerinde olan diğer tüm cihazlar için ise vergi oranı yüzde 50 olarak devam edecek.
ÖNCEKİ DÜZENLEME NASILDI?
Yürürlükten kalkan bir önceki düzenlemede ise ÖTV oranları daha düşük matrahlar üzerinden belirleniyordu. O düzenlemede oranlar şu şekildeydi:
ÖTV matrahı bin 500 TL ve altındakiler için yüzde 25.
ÖTV matrahı bin 500 TL'yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayanlar için yüzde 40.
ÖTV matrahı 3 bin TL’nin üzerindekiler için yüzde 50.
BAZI CEP TELEFONU FİYATLARINA İNDİRİM YOLDA
Yapılan bu matrah güncellemesinin piyasaya yansıması da merak konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, düzenlemenin temel amaçlarından biri yerli imalatın desteklenmesi.
Bakanlık kaynakları, yeni düzenlemenin aynı zamanda bazı cep telefonu fiyatlarına "indirim olarak yansımasının" öngörüldüğünü belirtti.
Matrah limitlerinin artırılması nedeniyle, özellikle giriş ve orta segmentte yer alan bazı telefon modellerinin ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 40'a gerilemiş oldu.
NTV'de yer alan habere göre, bu değişiklik sayesinde piyasada fiyat/performans açısından daha az tercih edilen bazı telefonların fiyatlarında yaklaşık olarak bin liralık bir düşüş yaşanması bekleniyor.
TELEFONDAN HANGİ VERGİLER ALINIYOR?
Türkiye'de cep telefonlarından alınan vergiler oldukça yüksek bir orana tekabül ediyor. Uygulanan vergiler ve oranları sırasıyla şu şekilde:
Kültür Bakanlığı Payı: Yüzde 1
TRT Bandrolü: Yüzde 12
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): Yeni düzenlemeyle yüzde 25, 40 veya 50 (Matraha göre değişiyor)
Katma Değer Vergisi (KDV): Yüzde 20