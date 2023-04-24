Hangi ticari araçlara vergi muafiyeti var?
Taksi, dolmuş kamyon, çekici, otobüs ve panelvanlı işletmecilerine sağlanacak ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyetinin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı düzenleme kapsamında bazı ticari araçlar ÖTV'den muaf olacak. Peki hangi araçlara ÖTV indirimi uygulanacak?
Taksi, dolmuş kamyon, çekici, otobüs ve panelvanlı işletmecilerine sağlanacak ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyetinin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı düzenleme kapsamında, ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobillerin ÖTV muafiyeti kapsamına alınacağını, söz konusu destekten yararlanacak diğer araçlara ilişkin detayların da hazırlanan mevzuat düzenlemesiyle belli olacağı belirtildi. TIR'lar da yüzde 4, panelvanlarda yüzde 15, kamyonetlerde yüzde 4 ÖTV indirimi uygulanacak. Hangi araçlara ÖTV indirimi uygulanacak? ÖTV indirimi ne zaman başlıyor? ÖTV indirimi ne kadar? gibi soruların yanıtları haberde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnaftan aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV alınmayacağı müjdesini verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ÖTV muafiyetinin detaylarını anlattı.
Bakan Nebati, kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV muafiyetleri ve indirimleriyle iş dünyasının faaliyetlerine ve yeni yatırımlarına destek verdiklerini söyledi.
Nebati, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve hem esnafı hem de yenilenecek araçlarla hizmet alan vatandaşları mutlu edecek bir düzenleme hazırlığında olduklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenlememiz kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek." dedi.
Söz konusu destek için yasal düzenleme hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Nebati, "Ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller kapsama alınacak, söz konusu desteğimizden yararlanacak diğer araçların detayları, hazırlıklarını yaptığımız yasal düzenlemeyle netleşecek." diye konuştu.