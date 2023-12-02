TİSK Ödül Töreninde Konuştu! Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu “Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılında Çalışma Hayatı” Programı Ödül Törenine düzenledi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sendika başkanları, çok sayıda davetli katıldı.

- Hepimizin ortak hedefi ülkemizin dirliği ve birliği, milletimizin huzur ve refahıdır. Bu hedefe ancak birlikte hareket ederek ulaşabiliriz. Ortak yarınları ancak sosyal diyaloğu güçlendirerek kurabiliriz.

11 Aralık'ta yeni asgari ücret üzerinde istişarelerin başlayacağını hatırlatan Işıkhan, zam oranını 3'lü mutabakatla belirlemek istediklerini söyledi.

- Her zaman olduğu gibi bu süreci işçi ve işveren temsilcilerimizle birlikte uzlaşma ve mutabakat anlayışıyla hassasiyetle yürüteceğiz. Şartlar ne olursa olsun geleceğin güçlü, müreffeh Türkiye'sini birlikte inşa edeceğimize inanıyorum..