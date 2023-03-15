Togg nasıl alınır? İşte adım adım sipariş süreci
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merak edilen detayları açıklamasının ardından Türkiye'nin otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış fiyatı ve ön sipariş tarihleri 14 Mart itibarıyla belli oldu. Peki, Togg nasıl satın alınır, sipariş nasıl verilecek? İşte yerli otomobil Toog ile ilgili detaylar.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Ekim 2022 tarihinde açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merak edilen detayları açıklamasının ardından Türkiye'nin otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış fiyatı ve ön sipariş tarihleri 14 Mart itibarıyla belli oldu. Peki, Togg nasıl satın alınır, sipariş nasıl verilecek? İşte yerli otomobil Toog ile ilgili detaylar.
Togg için ön sipariş vermek isteyenler "Togg ön sipariş talebi" araştırması yapıyor. Türkiye’nin yerli otomobil hayali olan Togg C-SUV modeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Ekim'den banttan indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un 2023 yılın ilk çeyreğinde yollarda olacağını söylemişti. Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X kullanıcıyla artık buluşmaya hazır. Trumore dijital platformu ve Togg tarafından yapılan duyuru sonrasında, Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli aracı Togg'un satışa çıkacağı tarih belli oldu.
Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, 2022 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda seri üretim bandından indirdiği T10X’i kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Planları doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Togg, Mart sonundan itibaren kullanıcılarla buluşacak ilk akıllı cihazının fiyatını, model ismini, teknik ve donanım özelliklerini açıkladı.
TOGG NASIL SATIN ALINIR, SİPARİŞ NASIL VERİLECEK?
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı. Togg, ‘T10X’ adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle ön siparişe sunuyor. 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve www.togg.com.tr Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL’den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. Modellerine göre fiyatlara aşağıdaki haberden ulaşabilirsiniz.