Togg nasıl alınır? İşte adım adım sipariş süreci

Togg için ön sipariş vermek isteyenler "Togg ön sipariş talebi" araştırması yapıyor. Türkiye’nin yerli otomobil hayali olan Togg C-SUV modeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Ekim'den banttan indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un 2023 yılın ilk çeyreğinde yollarda olacağını söylemişti. Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X kullanıcıyla artık buluşmaya hazır. Trumore dijital platformu ve Togg tarafından yapılan duyuru sonrasında, Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli aracı Togg'un satışa çıkacağı tarih belli oldu.