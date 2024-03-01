TÜRK-İŞ açlık sınırını açıkladı! Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 21 bin TL'ye çıktı

TÜRK-İŞ’in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının şubat ayı verileri açıklandı. Açlık sınırı 16 bin 257 liraya, yoksulluk sınırıysa 52 bin 955 liraya yükseldi.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu

TÜRK-İŞ her ay yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Şubat ayı raporu açıklandı. 4 kişilik bir ailenin mutfak masrafını kapsayan açlık sınırı 16 bin 257 liraya yükseldi.

Gıda giyim gibi tüm zorunlu ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 52 bin 955 liraya yükseldi. Bir önceki ay bu rakam 49 bin 19 liraydı. Yüksek enflasyon nedeniyle gıda ürünlerine de zamlar geldi. Çiğ süt fiyatına gelen zam raflarda kendini gösterdi. Sütte 4 buçuk lira, yoğurtta 6 buçuk lira peynirde ise 31 buçuk lira artış görüldü.

Taze meyve sebze grubunda ise fiyatlar birçok üründe sabit kaldı. Patates ise birçok markette indirin olmasına rağmen 20 liranın üstünde raflarda yerini aldı. Yalnızca aileler değil bekar çalışanlar da enflasyondan ciddi oranda etkileniyor. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de 21 bin 189 liraya yükseldi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# türkiş # açlık sınırı
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