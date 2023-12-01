Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi Yükseldi!

Türkiye'nin ham çelik üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 4,1 arttı, 3 milyon ton oldu.

Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi Yükseldi!

Türkiye ham çelik üretimini artıyor. Ham çelik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 3 milyon ton oldu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, ekim ayına ilişkin ham çelik üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Ekimde çelik ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 3,9 artışla 1,1 milyon tona, değer yönünden ise yüzde 8,2 azalışla 780,2 milyon dolara geriledi.

İhracat, ocak-ekim döneminde 2022 yılının aynı dönemine kıyasla, miktar yönünden yüzde 36,4 azalışla 8,5 milyon ton, değer yönünde ise yüzde 44,7 azalışla 6,9 milyar dolar seviyesinde oldu.

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