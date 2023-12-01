BUDO Seferleri İptal Edildi

Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüslerinin bugün öğleden sonra ve akşamki seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO Seferleri İptal Edildi
BUDO Seferleri İptal Edildi
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca saat 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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