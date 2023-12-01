Yağmura Biraz Ara Verdik! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açıkladı! 1 Aralık Günü Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Bugün pek çok bölgede yağış beklenmiyor. Bunun yanı sıra Meteoroloji bazı bölgeleri yoğun sise karşı uyardı. İşte 1 Aralık 2023 Cuma günü için hava durumu...

Yağmura Biraz Ara Verdik! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açıkladı! 1 Aralık Günü Hava Nasıl Olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az buutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. 1 Aralık günü hava nasıl olacak?

Yağmura Biraz Ara Verdik! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açıkladı! 1 Aralık Günü Hava Nasıl Olacak? - Resim : 1

1 ARALIK GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Yağmura Biraz Ara Verdik! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açıkladı! 1 Aralık Günü Hava Nasıl Olacak? - Resim : 2

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu

Yağmura Biraz Ara Verdik! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açıkladı! 1 Aralık Günü Hava Nasıl Olacak? - Resim : 3

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

RİZE °C, 19°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 17°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C
Az bulutlu ve açık

HAKKÂRİ °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

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