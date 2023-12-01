Kandilli Bildirdi: Malatya'da 4.8 Şiddetinde Deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Nerede Deprem Oldu? 1 Aralık Cuma Günü Son Depremler...

Türkiye'de hemen her saniye deprem olabilmektedir. Bu depremleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD anlık olarak kaydeder. Ardından bu bilgiler kamuoyu ile paylaşılır. Peki bugün nerede deprem oldu? Bu depremler hissedildi mi? 1 Aralık günü hangi illerde deprem oldu?

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

01-12-2023 08:19:56 40.9019 44.0181 7.77 ML 2.2 Shirak (Ermenistan) - [30.39 km] Akyaka (Kars) 611251

01-12-2023 08:07:38 38.3678 37.5528 22.98 ML 1.5 Darende (Malatya) 611252

01-12-2023 07:41:26 38.3681 37.6072 7 ML 2.2 Akçadağ (Malatya) 611242

01-12-2023 07:05:36 38.3542 37.6561 1.39 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) 611243

01-12-2023 06:45:15 38.3572 37.6081 7 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) 611245

01-12-2023 06:26:02 38.3628 37.585 7 ML 1.7 Darende (Malatya) 611244

01-12-2023 06:18:31 38.1603 38.1314 7 ML 3.0 Yeşilyurt (Malatya) 611241

01-12-2023 04:29:36 35.9708 31.5328 30.64 ML 2.0 Akdeniz - [74.69 km] Alanya (Antalya) 611246

01-12-2023 04:27:58 38.1111 38.1233 6.77 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) 611247

01-12-2023 03:39:56 38.0728 36.5358 7 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 611248

01-12-2023 03:34:24 40.8353 27.6892 7 ML 2.6 Marmara Denizi - [18.72 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 611249

01-12-2023 03:18:49 38.3703 37.61 7 MW 4.8 Akçadağ (Malatya) 611237

01-12-2023 03:17:34 37.4858 37.0086 7 ML 2.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 611250

01-12-2023 01:36:02 38.3333 27.1956 7.77 ML 1.8 Buca (İzmir) 611240

01-12-2023 01:26:07 39.4308 38.1208 7.17 ML 2.1 Divriği (Sivas) 611239

01-12-2023 01:17:50 37.1425 36.6881 7 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep) 611238

01-12-2023 01:04:41 35.9283 30.9533 15.01 ML 3.5 Akdeniz - [64.74 km] Kumluca (Antalya) 611236

01-12-2023 00:44:13 38.8875 43.5606 14.82 ML 2.0 Tuşba (Van) 611235

01-12-2023 00:18:59 39.5469 38.0236 7.01 ML 2.4 Divriği (Sivas) 611234

30-11-2023 22:37:46 37.1772 36.1636 8.05 ML 2.8 Merkez (Osmaniye) 611233

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.12.01 09:09:10 38.2937 25.9393 16.8 -.- 2.0 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.01 09:03:26 38.1188 36.7230 3.3 -.- 2.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 09:01:53 38.1210 36.5927 10.4 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 08:19:54 40.8457 44.1208 8.5 -.- 2.3 -.- ERMENISTAN İlksel

2023.12.01 08:18:28 38.8458 37.7943 8.5 -.- 1.7 -.- YAYLADAMI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2023.12.01 08:07:37 38.3260 37.6047 7.2 -.- 1.5 -.- TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 07:41:25 38.3673 37.5823 5.0 -.- 2.1 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 07:34:12 38.6117 37.4802 25.4 -.- 2.0 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 07:30:25 36.5563 36.4058 5.0 -.- 1.0 -.- KARAMAGARA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.12.01 07:05:35 38.4400 37.5535 12.4 -.- 1.6 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 06:51:29 38.4053 37.5568 8.3 -.- 1.7 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 06:45:16 38.4120 37.5412 7.4 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 06:26:02 38.4067 37.5443 3.3 -.- 1.6 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 06:18:30 38.1670 38.1298 5.0 -.- 2.7 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.01 05:58:51 38.4368 37.5690 8.9 -.- 1.2 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 05:55:37 38.4988 37.6847 5.8 -.- 1.0 -.- HISARCIK-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 05:37:32 37.4045 36.9967 11.0 -.- 1.6 -.- EKBEROGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 05:33:57 38.3973 37.5760 5.0 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 05:30:54 38.4225 37.7073 8.8 -.- 1.4 -.- YENIPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 05:18:22 38.4170 37.5610 5.0 -.- 1.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 04:55:42 38.4252 42.2937 4.9 -.- 1.1 -.- KOYUNPINARI-TATVAN (BITLIS) İlksel

2023.12.01 04:38:21 38.5728 37.7605 4.6 -.- 0.8 -.- KOLUKLER-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 04:29:34 35.9397 31.5102 4.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.01 04:12:51 38.4567 37.4700 5.4 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 03:59:22 38.1365 38.3715 7.9 -.- 1.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.01 03:48:56 38.8243 27.8925 4.3 -.- 1.2 -.- SARICALI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2023.12.01 03:39:56 38.0955 36.5760 5.5 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 03:34:23 40.8428 27.7295 14.2 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2023.12.01 03:18:48 38.4028 37.4805 5.0 -.- 4.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) REVIZE01 (2023.12.01 03:18:49)

2023.12.01 03:17:34 37.4532 37.0002 5.0 -.- 2.7 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 02:58:41 38.0448 36.5507 17.5 -.- 0.8 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 02:49:26 37.8612 36.2117 9.0 -.- 1.3 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.12.01 02:46:15 38.8075 37.3855 8.6 -.- 1.0 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.01 02:34:00 38.2178 38.6715 5.0 -.- 2.1 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 02:26:41 38.0967 38.4177 5.3 -.- 1.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.12.01 02:02:42 37.3448 36.7817 5.0 -.- 1.0 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 01:56:32 37.4137 36.9725 5.0 -.- 1.0 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 01:49:26 36.6495 36.2272 5.1 -.- 0.9 -.- AKARCA-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.12.01 01:36:02 38.3667 27.2425 5.3 -.- 1.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2023.12.01 01:29:25 37.9832 36.6472 9.4 -.- 1.5 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 01:26:05 39.5362 38.0412 5.0 -.- 2.1 -.- ESKIBEYLI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel

2023.12.01 01:25:20 35.8213 30.9297 7.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.01 01:17:49 37.1668 36.6623 6.1 -.- 1.4 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel

2023.12.01 01:04:40 35.9133 30.9385 19.6 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel

2023.12.01 00:56:33 37.9008 36.4975 6.8 -.- 1.7 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 00:44:11 38.8798 43.6048 5.0 -.- 2.3 -.- SAGLAMTAS-(VAN) İlksel