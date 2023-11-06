Günümüzde en çok tercih edilen bankalardan biri de Vakıfbank. Peki Vakıfbank ne kadar faiz veriyor? Vakıfbank Elektronik Harcamaya 5 Taksit kampanyası ne? Sizler için yazdık!

VAKIFBANK DEVLETİN Mİ? VAKIFBANK NE KADAR FAİZ VERİYOR?

Vakıflar Bankası, kısa adıyla Vakıfbank, Türkiye'nin en köklü ve güvenilir bankacılık kurumlarından biridir. 1954 yılında kurulan banka, köklü bir geçmişe sahip olan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir ve Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankasıdır. Vakıfbank, hem bireysel müşterilere hem de işletmelere geniş bir yelpazede finansal hizmetler sunmaktadır.

Bireysel bankacılık, ticari bankacılık, yatırım bankacılığı, kredi kartları, krediler ve daha birçok finansal ürün sunumu Vakıfbank'ın müşterilerine sunmuş olduğu hizmetler arasında yer almaktadır. VakıfBank, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına ve gelişimine katkıda bulunmak amacıyla; büyük ve orta ölçekli işletmelere, KOBİ'lere ve kamu kurumlarına yönelik, ticaret yapan tüm bireylere ve işletmelere yönelik finansal çözümler sunmaktadır. Sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem vermekte olan ve eğitim, sağlık, kültür ve sanat gibi alanlarda çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüten Vakıfbank pek çok kişinin ilk tercihi olmakta. Peki faiz oranı konusunda da herkesin ilk tercihi olabilecek mi? İşte Vakıfbank ne kadar faiz veriyor sorusunun cevabı!

VAKIFBANK FAİZ ORANI 2023

VakıfBank, 2023 yılı için aşağıdaki faiz oranlarını sunmaktadır:

Mevduat faizleri:

ARI Hesap: 39,00%

VakıfBank Tanışma Faizi: 42,00%

Renkli Hesap: 41,00%

Vadeli Hesap TL: 40,00%

Marifetli Hesap: 40,00%

Kredi faizleri:

İhtiyaç kredisi: %1,69'dan başlayan faiz oranları

Konut kredisi: %1,79'dan başlayan faiz oranları

Taşıt kredisi: %1,49'dan başlayan faiz oranları

VAKIFBANK ELEKTRONİK HARCAMAYA 5 TAKSİT

VakıfBank Elektronik Harcamaya 5 Taksit, VakıfBank Worldcard ile 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında tek seferde yapılacak her 100 TL-60.000 TL arası peşin alışverişin faizsiz 5 ay taksitlendirilmesine olanak tanıyan bir kampanyadır. Kampanyadan yararlanmak için, VakıfBank Worldcard'ın kredi kartı limiti en az 5.000 TL olmalıdır. Kampanyaya dahil olan iş yerleri ise, elektronik eşya sektöründe faaliyet gösteren mağazalardır. Kampanyadan yararlanabilmek için, alışverişin 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılması ve alışverişin ekstre kesim tarihinden önce taksitlendirilmesi gerekmektedir.