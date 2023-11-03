5 Yıllık Pasaport Ücreti 2023 Ne Kadar Olacak? Pasaport Süresi Uzatma İşlemi Nasıl Yapılır?

Pasaport ücretleri ne zaman artacak sorusunun cevabını pek çok kişi merakla beklemekte. Sizler için 5 yıllık pasaport ücreti 2023 yılı sonunda kaç Türk lirası olacağını ve pasaport süresi uzatma işlemi yapılışını yazdık!

YURTDIŞI SEYAHAT TUTKUNLARI DİKKAT! 5 YILLIK PASAPORT ÜCRETİ 2023!

Yurtdışı seyahatlerinin vazgeçilmez belgesi olan ve birçok ülkenin resmi kimlik belgesi olarak kabul edilen pasaport sahibine uluslararası seyahat özgürlüğü sağlar ve farklı ülkeleri keşfetmek için gereklidir. Ancak, pasaport almak veya yenilemek belirli prosedürleri ve ücretleri içerir.

Genellikle kişinin adı, fotoğrafı, doğum tarihi, vatandaşı olduğu ülkenin bilgilerini içeren pasaport, bir kişinin kimliğini ve uluslararası seyahat hakkını belirleyen resmi bir belgedir. Vize gerektiren ülkelere giriş yapabilmek için de pasaport gerekli olabilmektedir. Pasaport almak için, vatandaşı olduğunuz ülkenin ilgili makamlarına başvurmanız gerekmektedir. Genellikle pasaport başvuruları yerel nüfus müdürlükleri veya konsolosluklar aracılığıyla yapılır. Halihazırda bir pasaportunuz yoksa ve pasaport başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, muhtemelen pasaport ücretleri hakkında merak içerisindeniz. Sizler için aşağıya 5 yıllık pasaport ücreti 2023 yılı sonunda kaç Türk lirası olacak yazdık!

5 YILLIK PASAPORT ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

5 yıllık pasaport almak isteyenlerin bu ücretleri ödemeleri gerekmektedir. Pasaport harçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir ve her yıl değer artışı oranlarına göre güncellenir.

2023 yılı için 5 yıllık pasaport ücreti 5444,75 TL'dir. Bu ücret, harç bedeli ve defter bedelinin toplamıdır.

Harç bedeli: 4943,50 TL

Defter bedeli: 501,25 TL

PASAPORT SÜRESİ UZATMA NASIL YAPILIR?

Pasaport süresini uzatmak için gerekli belgeler şunlardır:

Pasaport talep formu: NVİ internet sitesinden veya başvuru sırasında temin edilebilir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı: Geçerli bir nüfus cüzdanı veya kimlik kartı.

1 adet biyometrik fotoğraf: 5x6 cm ebatında ve son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf.

Pasaport defter bedelinin ödendiğine dair makbuz: Pasaport defter ücreti, anlaşmalı bankalardan ödenebilir.

Eski pasaport (varsa): Pasaport süresini uzatmak için eski pasaportun teslim edilmesi gerekir.

18 yaşından küçükler için muvafakatname (varsa): 18 yaşından küçükler için anne ve babanın muvafakatnamesi gerekir.

PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Pasaport başvurusu için gerekli belgeler şunlardır: