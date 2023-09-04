Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayak, kimler faydalanabilecek?

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışının ne zaman yapılacağı, konuyla ilgili son durumu merak eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Sene başından bu yana gündemde olan konunun yakın zaman içinde netleşmesi bekleniyor. Peki, vergisiz telefon satışı ne zaman? Öğrenciye ÖTV'siz telefon satışında son durum ne?