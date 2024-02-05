Yabancı bankalar Merkez Bankası'ndaki atamadan memnun

Sıcak para merkezleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki başkanı değişikliğinden memnun oldu. Deutsche Bank ve Morgan Stanley değişime olumlu karşıladı.

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada "500 baz puana kadar önden yüklemeli sıkılaşma alanı görüyoruz. Bu yıl herhangi bir indirim görmüyoruz" ifadeleri kullanıldı. Alman bankası yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın deneyimli ve saygın bir ekonomist olduğunu da kaydetti.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley de başkan değişikliğinin politikada değişime işaret etmediğini dile getirdi.

Bankadan yapılan açıklamada "2019 ve 2021'deki geçmiş başkan değişikliklerinden farklı olarak bu değişim, politika yönünde bir değişikliğe veya daha düşük faiz oranlarına yönelik siyasi bir tercihe işaret etmiyor" ifadelerine yer verdi.

HSBC'nin yayınladığı notta da, “Başkanlık değişiminin para politikası üzerinde değişikliğe yol açmasını beklemiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yeni atamayla ilgili ilk değerlendirme ise JPMorgan'dan gelmişti. JPMorgan Karahan'ın daha şahin olacağını söyleyerek değişimi olumlu bulmuştu. Ayrıca, para ve maliye politikalarında daha fazla koordinasyon olması muhtemel olduğu öngörüsünde bulunulmuştu.