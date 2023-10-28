Dünyanın En Ucuz Kahvecisi! Beykoz Kahvecisinin Fiyatlarına İnanamayacaksınız!

İstanbul’un Anadolu yakasında, Beykoz ilçesinde bulunan Beykoz Kahvecisi halk tarafından oldukça ilgi görüyor. Hem uygun fiyatlı hem de lezzetli ürünleriyle sevenlerini ağırlayan Beykoz Kahvecisi, manzarasıyla da misafirlerini mest ediyor. Beykoz Belediyesi tarafından halka kazandırılan bu güzel mekân Beykoz yerlilerinin göz bebeği…

İstanbul’un Eşsiz Doğasında Muhteşem Bir Mekan

Beykoz tarihi yapısı ve muhteşem doğasıyla İstanbul’un eşsiz semtleri arasında yer alıyor. Ayrıca mükemmel bir manzaraya ev sahipliği yapan Beykoz, İstanbul’un en güzel manzaralı sahilleri arasında. Beykoz sahilinde yer alan Beykoz Kahvecisi, manzarasıyla da ziyaretçilerini büyülüyor.

Kafenin iç dizaynı da kahveleri kadar güzel. İçerisinde öğrencilerin çalışmalarına da fırsat sağlayan bir ortam mevcut. Burada kahvenizi içerken hem ders çalışabilir, hem de sahilin temiz havasıyla ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Beykoz kahvecisinde; tatlılardan tuzlu atıştırmalıklara, çeşitli kahvelerden renkli içeceklere birçok çeşit ürün bulunmakta. Bunun yanı sıra paketlenmiş kahveleri de satışa sunuluyor.

Beykoz Kahvecisi; nefis aromalı kahveleri, zengin tatlı menüsü, modern ve sıcak atmosferiyle halk tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu yoğunluk ve ilgi karşısında 2. şubesini açmaya hazırlanan Beykoz Kahvecisinin diğer şubesi ise Beykoz ilçesinin Kavacık semtinde kuruluyor. Üstelik Beykoz Belediyesi; Beykoz’da yaşayan bireyler için bu tarz kafelerde %25 indirimli olarak hizmet veriyor. Bu durumda kahveler neredeyse bedavaya geliyor. Sadece kafelerde değil, Beykoz Belediyesine ait tüm tesislerde bu indirim geçerli oluyor.

İşte, dünyanın en ucu kahvecisi, Beykoz Kahvecisinin fiyat listesinde bulunan bazı ürünler;

Beykoz Kahvecisi Menü

Çay: 13 TL

Türk kahvesi: 35 TL

Americano: Küçük boy: 40 TL Büyük boy: 50 TL

Mocha: Küçük boy: 55 TL Büyük boy: 65 TL

Latte: Küçük boy: 42 TL Büyük boy: 52 TL

Fresh Lime: 35 TL

Bubble çeşitleri: 60-75 TL

Milkshake: 52 TL

Smoothie: 49 TL

Cheesecake: 60-70 TL

Brownie: 65 TL

Tiramisu: 60 TL

Sandviç ve fırın ürünleri: 16-50 TL arasında

Sizlerde Beykoz’un hem tarihi yapısını hem de muhteşem sahilini görmeye gelirseniz mutlaka dünyanın en ucuz kahvecisi; Beykoz Kahvecisini ziyaret etmelisiniz.