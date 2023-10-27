Sonbaharın Tadını Bolu’da Çıkarın! Hafta Sonu Rotanızı Bolu Yedigöller’e Çevirin!

Yedigöller Milli Parkı, yemyeşil doğası ve temiz havasıyla mutlaka görülmeye değer milli parklardan biri. Her mevsim güzelliğini koruyan ve görenleri kendine hayran bırakan Yedigöller, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Karadeniz’in tüm güzelliklerini bünyesinde bulunduran Yedigöller’e gittiğinizde hiç sıkılmadan çeşitli aktiviteler yapabilir, doğanın eşsiz güzelliğine kendinizi bırakabilirsiniz.

Doğa Harikası Yedigöller

Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel Yedigöller’de birbirinden güzel 7 göl bulunmakta. Milli park içerisinde; Seringöl, Büyükgöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl, İncegöl, Küçükgöl ve Deringöl olmak üzere 7 göl yer almakta. Muazzam güzellikte olan 7 ayrı gölü bir arada görmek sizin için çok güzel bir deneyim olacak. Yalnızca gölleriyle değil, içerisinde bulundurduğu ağaçlar, hayvanlar, bitkiler, şelaleler, çeşmeler, seyir terasları, gülen kayalar ve pisagor ağacıyla sizlere eşsiz bir deneyim kazandıracak.

Yedigöller Milli Parkı, Karadeniz’in Batısında ve Bolu’nun 42 metre kuzeyinde yer alıyor. Milli park genel olarak her zaman misafirlere açık durumda fakat kış aylarında ulaşım zorlaştığı için Yedigöller’e gelmek de pek kolay görülmüyor. Tam bir doğa cenneti olarak tanımlanabilecek Yedigöller’de birbirinden farklı hayvan ve bitki türlerine hayran kalacaksınız.

Yedigöller’de Bu Yerleri Mutlaka Görün!

Öncelikle 7 gölün 7’sinide mutlaka görün. Hepsi birbirinden güzel ve ihtişamlı olan bu gölleri görmeden dönmeyin. Yürüyüş yapmayı seviyorsanız ve doğa aşığı biriyseniz hiç sıkılmayacaksınız.

Yedi Pınar Dilek Çeşmesi; kesinlikle görmeniz gereken yerlerden biri. 7 oluklu çeşmeden su içebilir dilek dileyebilirsiniz.

Alabalık üretim tesisi; Türkiye’nin ilk alabalık tesisi burada kurulmuş. Bu tesisi görmeden dönmeyin deriz.

Pisagor ağacı ve anıt çam; bir ağacın diğerinin üzerine yıkılmasıyla ve iki ağacın birleşmesiyle ortaya çıkan doğa harikası bu ağacı kesinlikle görmelisiniz. Aynı zamanda Anıt Çam ağacıyla bilinen çam ağacının güneşle buluşması durumunda ortaya çıkardığı renkler sizleri büyüleyecek.

Gülen kayalar; yapısı gereği gülen kayalara benzetilmiş. Fakat günümüzde doğal güzelliğini fiziksel şartlardan dolayı karşılayamıyor. Doğa yürüyüşü yapmayı tercih edenlerdenseniz bu kayalarla muhakkak karşılaşacaksınızdır.

Şelaleler; Yedigöller’de birden çok şelale bulunuyor. Görebildiğiniz kadarını görmenizi tavsiye ederiz. Mümkün olduğunca doğayı keşfetmeniz sizler için harika bir deneyim olacaktır.

Seyir terasları; aynı zamanda içerisinde pek çok seyir terası bulunan Yedigöller’de, teraslara çıkarak manzarayı birde yukardan izlemeyi tercih edebilirsiniz.

Yedigöller’de Yapılacak Aktiviteler

Yedigöller’de doğayla baş başa kalarak güzel bir piknik yapabilir, temiz havanın tadını çıkarabilirsiniz. Göl kıyısında manzaraya karşı muhteşem bir piknik yapmak size kendinizi çok iyi hissettirebilir.

Kamp yapmayı seviyor ve yeni yerler deneyimlemek istiyorsanız, Yedigöller tam size göre. Kamp yapmaya oldukça müsait olan Yedigöller’de dilediğiniz gibi kamp yapabilir, doğanın eşsiz güzelliğine kendinizi bırakabilirsiniz.

Fotoğraf çekmeyi seviyor ve anı ölümsüzleştirmeyi istiyorsanız, Yedigöller’de farklı ve muhteşem kadrajlara rastlayabilirsiniz. Eşsiz doğa harikasıyla Yedigöller, sizi fotoğraf çekmekten bile alıkoyabilir.

Bunların yanı sıra; Yedigöller’de yürüyüş yapabilir, bisiklet sürebilir, bitki ve ağaçları inceleyebilir, karşılaştığınız ilginç hayvanları araştırabilir ve kuş gözlemciliği yapabilirsiniz. Ayrıca konaklama gibi bir düşünceniz varsa, bungalov evleri kiralayabilir kafa tatiline çıkabilirsiniz.

Yedigöller, doğa harikası olmasıyla mutlaka görülmesi gereken noktalardan biri. Sonbaharın en güzel dönemlerinde sizlerde kesinlikle bu muhteşem doğanın keyfini çıkarmalısınız.