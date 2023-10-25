İstanbul'a Yakın Bu Gizli Şelale Görenleri Mest Ediyor! İşte Güzeldere Şelalesi

İstanbul'a yakın konumuyla Düzce'de yer alan Güzeldere Şelalesi günübirlikçilerin uğrak noktası haline geldi. Daha önce Güzeldere Şelalesi'ne gelmeyen kimseler ise burası hakkında şu soruları yanıtlarını merak edip araştırmalar yapıyor; Güzeldere Şelalesi nerede, Güzeldere Şelalesi'ne nasıl gidilir? Güzeldere Şelalesi yorumları nasıl? İşte İstanbul'a yakın Güzeldere Şelalesi hakkında bilmeniz gereken ayrıntılar...

Güzeldere Şelalesi Nerede

Güzeldere Şelalesi Nerede

Güzeldere Şelalesi Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunuyor. Gölyaka'ya 11 kilometre, Düzce merkeze ise 18 kilometre uzaklıkta olan şelale Gölyaka- Güzeldere köyünde yer alıyor.

Deli Mehmet, 81800 Güzeldere/Gölyaka/Düzce

Güzeldere Şelalesi'ne Nasıl Gidilir

Güzeldere Şelalesi'ne Nasıl Gidilir

İstanbul'dan Güzeldere Şelalesi'ne ulaşmak isterseniz, TEM otoyolunda Hendek sapağından ayrılmanız gerekmektedir. Ardından Gölkaya tabelalarını takip ederek Gölkaya merkezine ulaşın ve buradan Güzeldere Şelalesi tabelalarını izlemeye devam edin. Yolculuğunuz son derece basit olacak çünkü tabelalar sizi yönlendirecek.

Güzeldere Şelalesi Yorumları

Güzeldere Şelalesi Yorumları

"Merdivenlerle döşenmiş şelale sesini duyduğunuz rahat bir parkur, isteyene piknik ve yemek için yer mevcut. Doğaya tuvalet yapmak istemeyenler için tuvaleti de var."

"Tesise otomobil girişi 40 tl. Saat 19.00 a kadar mangal yapılabiliyor. Mesire alanı yeterli. Ulaşımı ise Gölyakadan sonra yol dar, rampa ve virajlı. Şelaleye ulaşmak için 375 basamaklı merdiven var çıkarken yorucu olabiliyor ancak soluklanmak için bazı noktalarda banklar mevcut. Şelale çok güzel."