Yağmurlu havada İstanbul'da gezilecek yerler, havaların soğumasıyla beraber İstanbullu gezginler tarafından merak konusu oldu. Peki yağmurlu havalarda İstanbul'da nerelere gidilir? Kaşiflere göre olan bu liste özellikle sonbaharda ilgi çekiyor. İşte yağmurlu havada İstanbul'da gezilecek yerler listesi...

Yağmurlu Havada İstanbul'da Gezilecek Yerler

Yağmurlu Havada İstanbul'da Gezilecek Yerler

Sakıp Sabancı Müzesi

Birbirinden güzel farklı döneme ait sanat akımlarını barındıran sanat eserleri ile Yağmurlu havada İstanbul'da gezilecek yerler arasında olan Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul'da Boğaziçi'nin en eski yerleşimlerinden Emirgan'da bulunan Atlı Köşk'te hizmet vermektedir. Sakıp Sabancı Müzesi, zengin bir hat ve resim koleksiyonunu bünyesinde barındıran ve düzenlediği geçici sergilerle birçok ünlü sanatçının eserlerine ev sahipliği yapan bir sanat müzesidir.

Sakıp Sabancı Müzesi'ne Emirgan İskelesi'ne ulaşarak vapurla veya şehir otobüsleri ile gidebilirsiniz. Müze kart geçerlidir. Müzenin konumu için tıklayınız: Sakıp Sabancı Müzesi

Dolmabahçe Sarayı

Dolmabahçe Sarayı

Yağmurlu havada İstanbul'da gezilecek yerler listesine dahil edebileceğimiz Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Beşiktaş'ta, Kabataş'tan Beşiktaş'a uzanan Dolmabahçe Caddesi'yle İstanbul Boğazı arasında, 250.000 m²lik bir alan üzerinde bulunan Osmanlı sarayı. Marmara Denizi'nden Boğaziçi'ne deniz yoluyla girişte sol kıyıda, Üsküdar ve Kuzguncuk'un karşısında yer alır. Sultan Abdülmecid tarafından inşa ettirilen sarayın yapımı 1843 yılında başlayıp 1856 yılında bitirilmiştir. Günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. Dolmabahçe Sarayı, görkemli kubbesiyle dikkat çeker.

Salt Galata

Salt Galata

Bankalar Caddesi üzerindeki 11-13 numaralı ikiz binanın bir tarafı Salt Galata binasıdır. Yağmurlu havada İstanbul'da gezilecek yerler içerisinde olan Salt Galata'da Osmanlı Bankası Müzesi dijital istasyonları, SALT Araştırma, sergi mekanları, Robinson Crusoe 389 Kitabevi yer alır. İstanbul'da yağmurlu havada gezilecek yerler arasındadır. Duvarların ve pencerelerin, tavanların süslemeleri ve manzarası ile ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir.

Kapalıçarşı

Kapalıçarşı

Yağmurlu havada İstanbul'da gezilecek yerler arasında sayılan Kapalıçarşı, İstanbul'un merkezinde Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer almaktadır. Kapalıçarşı'da yaklaşık 4.000 dükkân bulunmaktadır ve bu dükkânlarda toplam çalışan sayısı yaklaşık 25.000'dir.

Yerebatan Sarnıcı

Yerebatan Sarnıcı İstanbul'da şehrin su ihtiyacını karşılamak üzere 526-527 senelerinde yaptırılmış kapalı su sarnıcıdır. Yağmurlu havada İstanbul'da gezilecek yerler arasında sayılan Yerebatan Sarnıcı, Bazilika Sarnıcı olarak da adlandırılır.