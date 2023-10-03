Yerebatan Sarnıcı 100 gün süreyle ücretsiz

İBB'nin Yerebatan Sarnıcı'nın 100 gün süre ile ücretsiz olduğunu duyurmasının ardından ücretsiz ziyaret saatleri merak konusu oldu. Bununla beraber ziyaretçiler, Yerebatan Sarnıcı nerede, Yerebatan Sarnıcı'na nasıl gidilir sorularının yanıtlarını da arıyor. Yerebatan Sarnıcı videosu ve konumu ile beraber işte tüm merak edilenler...

Yerebatan Sarnıcı ücretsiz ziyaret saatleri; haftanın her günü sabah 11:00'a kadar giriş ücretsiz.

Yerebatan Sarnıcı Nerede

Yerebatan Sarnıcı Nerede

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un Fatih ilçesinde Sultanahmet'te yer alıyor. Ayasofya'nın güneybatısında, Soğukçeşme Sokağı'nda olan Yerebatan Sarnıcı'nın tam adresi ve konum bilgileri ise şu şekilde:

Adres: Yerebatan Caddesi, Alemdar Mah. 1/3 34410 Sultanahmet, Fatih, İSTANBUL

Yerebatan Sarnıcı'na Nasıl Gidilir

Yerebatan Sarnıcı'na Nasıl Gidilir

Yerebatan Sarnıcı’na ulaşım son derece kolaydır. Merkezi bir konumda bulunan Yerebatan Sarnıcı’na Kabataş – Bağcılar tramvay hattını kullanarak gidebilirsiniz. Burada Sultanahmet durağından indikten sonra 3 dakikalık bir yürüme mesafesi ile sarnıca ulaşabilirsiniz.

Eğer Yerebatan Sarnıcı’nı Anadolu Yakası‘ndan ziyaret etmek isterseniz bunun için vapur ile Beşiktaş ya da Kabataş’a gelerek tramvay ile yine Sultanahmet’te inerek sarnıca ulaşabilirsiniz.