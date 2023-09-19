İstanbul'da gezilecek bilinmeyen yerler

İstanbul kaşifleri bu sorunun yanıtını merak ediyor; İstanbul'da gezilecek bilinmeyen yerler hangileri? Pek az kişinin gezip gördüğü yerleri derledik. İşte İstanbul'da gezilecek bilinmeyen yerler...

İstanbul'da gezilecek bilinmeyen yerler
İstanbul'da gezilecek bilinmeyen yerler

İstanbul'u gezip tüm yerleri görmek isteyen kaşifler İstanbul'da gezilecek bilinmeyen yerler listesini merak ediyor. Bu listede sizler için İstanbul'da gezilecek bilinmeyen yerler hangileri sorusuna yanıt verdik. İşte pek az kişinin gördüğü ve bildiği İstanbul'daki o yerler...

İSTANBUL'DA GEZİLECEK BİLİNMEYEN YERLER

İSTANBUL'DA GEZİLECEK BİLİNMEYEN YERLER
İSTANBUL'DA GEZİLECEK BİLİNMEYEN YERLER

1. Masumiyet Müzesi,

2. Salt Galata,

3. Salt Beyoğlu,

4. Resim Müzesi,

5. Ihlamur Kasrı,

İstanbul'da gezilecek bilinmeyen yerler - Resim : 2

6. Küçüksu Kasrı,

7. Türk ve İslam Eserleri Müzesi,

8. Beylerbeyi Sarayı,

9. Büyük Saray Mozaikleri Müzesi,

10. Galata Mevlevihanesi Müzesi,

İstanbul'da gezilecek bilinmeyen yerler - Resim : 3

11. Mısır Apartmanı,

12. Çiçek Pasajı,

13. Şerefiye Sarnıcı,

14. Aynalıkavak Kasrı.

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