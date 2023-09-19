İstanbul'u gezip tüm yerleri görmek isteyen kaşifler İstanbul'da gezilecek bilinmeyen yerler listesini merak ediyor. Bu listede sizler için İstanbul'da gezilecek bilinmeyen yerler hangileri sorusuna yanıt verdik. İşte pek az kişinin gördüğü ve bildiği İstanbul'daki o yerler...

İSTANBUL'DA GEZİLECEK BİLİNMEYEN YERLER

İSTANBUL'DA GEZİLECEK BİLİNMEYEN YERLER

1. Masumiyet Müzesi,

2. Salt Galata,

3. Salt Beyoğlu,

4. Resim Müzesi,

5. Ihlamur Kasrı,

6. Küçüksu Kasrı,

7. Türk ve İslam Eserleri Müzesi,

8. Beylerbeyi Sarayı,

9. Büyük Saray Mozaikleri Müzesi,

10. Galata Mevlevihanesi Müzesi,

11. Mısır Apartmanı,

12. Çiçek Pasajı,

13. Şerefiye Sarnıcı,

14. Aynalıkavak Kasrı.