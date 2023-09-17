Ankara'da gezilecek ücretsiz müzeler arasında olan 5 adet müzeyi derledik. Sinpas'ta yer alan bilgilere göre bu beş müze; Gordion Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi, Roma Hamamı, Cumhuriyet Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Ancak Ankara'da görülecek birçok ücretsiz müze bulunuyor.

ANKARA'DA GEZİLECEK ÜCRETSİZ MÜZELER

Ankara'da gezilecek ücretsiz müzeler

GORDİON MÜZESİ

Antik Gordion Kenti'yle ilişkili eserlerin sergilendiği bu müze, ziyaretçilere Anadolu'nun eski uygarlıklarına dair önemli bir bakış sunuyor. Ankara'da gezilecek ücretsiz müzeler arasında yer alan bu müzede, tarihi eserler ve Gordion'dan çıkan arkeolojik buluntular yer alıyor.

ANKARA ETNOGRAFYA MÜZESİ

Türk kültürünün zenginliklerini keşfetmek isteyenler için ideal bir yer olan Ankara'da gezilecek ücretsiz müzeler arasındaki Ankara Etnografya Müzesi, geleneksel el sanatları, kıyafetler, takılar ve Türk halkının yaşam tarzına dair çeşitli objeler sunuyor.

ROMA HAMAMI

Ankara'da gezilecek ücretsiz müzeler içerisindeki Roma Hamamı, antik Roma dönemine ait önemli bir yapıdır. Hamam, ziyaretçilere tarihi bir atmosfer sunarken aynı zamanda Roma dönemine ait arkeolojik eserlerin sergilendiği bir müze olarak hizmet vermektedir.

CUMHURİYET MÜZESİ

Atatürk'e adanmış bir müze olan Cumhuriyet Müzesi, Atatürk'ün kişisel eşyalarını, fotoğraflarını ve hatıralarını sergilemektedir. Burası, Türk tarihine ve modernleşme sürecine dair önemli bir nokta.

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ

Anadolu'nun eski medeniyetlerine dair bir yolculuğa çıkmak isteyenler için mükemmel bir seçenek olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Hitit, Frig, Lidya, Urartu ve diğer antik uygarlıklara ait eserlerin sergilendiği bir müzedir.