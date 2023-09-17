İşte uyku saatine göre zeka seviyesi

Uyku saatine göre zeka seviyesi belirlenebiliyor. Yapılan son araştırmada elde edilen verilere göre o saatte uyuyanların IQ seviyeleri daha yüksek. İşte şaşırtan sonuç...

İşte uyku saatine göre zeka seviyesi
İşte uyku saatine göre zeka seviyesi
Son Güncelleme:

Sputniknews'in aktardığı bilgilere göre, uyku saatine göre zeka seviyesi belirleniyor. Londra Ekonomi ve Politika Üniversitesi Psikolog Satoshi Kanazawa uyku saati ve zeka seviyesinin doğru orantıda olduğunu belirtti. Peki uyku saatine göre zeka seviyesi nasıl işliyor? Zeki insanlar kaç saat uyuyor? İşte ayrıntılar...

UYKU SAATİNE GÖRE ZEKA SEVİYESİ

UYKU SAATİNE GÖRE ZEKA SEVİYESİ
UYKU SAATİNE GÖRE ZEKA SEVİYESİ 

Ortaya çıkan son verilere göre zeki insanlar için hayat herkes uyuduktan sonra başlar. Araştırmada yer alan istatistiklere göreyse uyku saatine göre zeka seviyesi şöyle;

IQ SEVİYESİ 75 ALTI UYKU SAATİ

Hafta içi: 23:41 —7:20

Hafta sonu: 00:35 —10:09

IQ SEVİYESİ 90 VE 110 ARASI UYKU SAATİ

Hafta içi: 00:10 —7:32

Hafta sonu: 01:13 —10:14

125 IQ VE ÜZERİ UYKU SAATİ

Hafta içi: 00:29 —7:52

Hafta sonu: 01:44 —11:07

Şehirlerin Osmanlı dönemindeki ismi açıklandı! Bakın memleketinizin eski adı neymişŞehirlerin Osmanlı dönemindeki ismi açıklandı! Bakın memleketinizin eski adı neymişYaşam
# uyku # zeka seviyesi # uyku saati
Çok Okunanlar
İzmir'de helikopter baraja düştü!
İzmir'de helikopter baraja düştü!
Meteoroloji uzmanı uyard! Önümüzdeki 46' güne dikkat
Meteoroloji uzmanı uyard! Önümüzdeki 46' güne dikkat
LGBT propagandası ve örgütlenmesi yasaklanana kadar durmak yok!
LGBT propagandası ve örgütlenmesi yasaklanana kadar durmak yok!
Büyük Aile Buluşması başladı
Büyük Aile Buluşması başladı
FETÖ'cü doktorun kumpası deşifre oldu
FETÖ'cü doktorun kumpası deşifre oldu
Öne Çıkanlar 🚨 ABD ve Ermenistan Karadeniz'de Tatbikat Krizi! Türkiye'nin Güvenliği Tehlikede! | Mehmet Perinçek 🚨 ABD ve Ermenistan Karadeniz'de Tatbikat Krizi! Türkiye'nin Güvenliği Tehlikede! | Mehmet Perinçek Fenerbahçe'de transferde iki rekor birden Fenerbahçe'de transferde iki rekor birden