İşte uyku saatine göre zeka seviyesi

Sputniknews'in aktardığı bilgilere göre, uyku saatine göre zeka seviyesi belirleniyor. Londra Ekonomi ve Politika Üniversitesi Psikolog Satoshi Kanazawa uyku saati ve zeka seviyesinin doğru orantıda olduğunu belirtti. Peki uyku saatine göre zeka seviyesi nasıl işliyor? Zeki insanlar kaç saat uyuyor? İşte ayrıntılar...

UYKU SAATİNE GÖRE ZEKA SEVİYESİ

UYKU SAATİNE GÖRE ZEKA SEVİYESİ

Ortaya çıkan son verilere göre zeki insanlar için hayat herkes uyuduktan sonra başlar. Araştırmada yer alan istatistiklere göreyse uyku saatine göre zeka seviyesi şöyle;

IQ SEVİYESİ 75 ALTI UYKU SAATİ

Hafta içi: 23:41 —7:20

Hafta sonu: 00:35 —10:09

IQ SEVİYESİ 90 VE 110 ARASI UYKU SAATİ

Hafta içi: 00:10 —7:32

Hafta sonu: 01:13 —10:14

125 IQ VE ÜZERİ UYKU SAATİ

Hafta içi: 00:29 —7:52

Hafta sonu: 01:44 —11:07