Şehirlerin Osmanlı dönemindeki ismi açıklandı! Bakın memleketinizin eski adı neymiş

Türkiye'de yer alan şehirlerin Osmanlı döneminde kullanılan isimleri herkesi şaşırttı. Şehirlerin Osmanlı dönemindeki ismi neydi? İnsanlar kendi memleketinin isimlerini merak ediyor. Bakın memleketinizin eski adı neymiş...

Şehirlerin Osmanlı dönemindeki ismi açıklandı! Bakın memleketinizin eski adı neymiş
Şehirlerin Osmanlı dönemindeki ismi açıklandı! Bakın memleketinizin eski adı neymiş
Son Güncelleme:

Memleketinizin isimleri Osmanlı döneminde nasıldı? Şehirlerin Osmanlı dönemindeki ismi GZT tarafından açıklandı. Yayınlanan harita görseliyle beraber yaşadığınız yerin Osmanlı'daki ismini öğrenebilirsiniz. Memleketinizin eski adı neymiş? Görmek için aşağı bakınız...

ŞEHİRLERİN OSMANLI DÖNEMİNDEKİ İSMİ

ŞEHİRLERİN OSMANLI DÖNEMİNDEKİ İSMİ

GZT'nin oluşturup yayınladığı haritaya göre Türkiye'de yer alan illerin Osmanlı zamanındaki isimleri yayınlandı. Osmanlı döneminde kullanılan şehir isimlerinin Anadolu'nun batı kısmındaki illeri kapsayan görselini görmek için yukarıdaki görsele bakınız. Anadolu'nun doğu kısmındaki Osmanlı isimleri ise aşağıdaki görselde yer alıyor.

Bakın memleketinizin eski adı neymiş

İşte Osmanlı zamanında kullanılan Anadolu'daki şehir isimleri! Peki sizin memleketinizin eski adı nedir?

Eşsiz güzelliğiyle işte Türkiye'nin en güzel 5 köyüEşsiz güzelliğiyle işte Türkiye'nin en güzel 5 köyüGezi

Kaynak: GZT. Derleme: Ulusal.

# Şehirlerin Osmanlı dönemindeki ismi
Çok Okunanlar
Redmi 12 serisi Hindistan'da patlama yaratıyor: Uygun fiyatlı 5G telefonlar hızla tükeniyor!
Redmi 12 serisi Hindistan'da patlama yaratıyor: Uygun fiyatlı 5G telefonlar hızla tükeniyor!
Buğday fiyatları belirlendi!
Buğday fiyatları belirlendi!
iPhone 15'in fiyatları belli oldu
iPhone 15'in fiyatları belli oldu
Altın yükselişe geçti! Piyasalara göre 5 Eylül'de altın fiyatları...
Altın yükselişe geçti! Piyasalara göre 5 Eylül'de altın fiyatları...
Serbest piyasa fındık fiyatlarını etkiledi
Serbest piyasa fındık fiyatlarını etkiledi
Öne Çıkanlar 🌍 Dünyayı Sarsan Putin Erdoğan Görüşmesi Detayları! -Aydınlık Gazetesi Özgür Altınbaş - Ulusal Kanal 🌍 Dünyayı Sarsan Putin Erdoğan Görüşmesi Detayları! -Aydınlık Gazetesi Özgür Altınbaş - Ulusal Kanal LPG'ye zam var mı? LGP zammı ne zaman geliyor? Güncel 2023 LPG'ye zam var mı? LGP zammı ne zaman geliyor? Güncel 2023