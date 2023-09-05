Şehirlerin Osmanlı dönemindeki ismi açıklandı! Bakın memleketinizin eski adı neymiş

Memleketinizin isimleri Osmanlı döneminde nasıldı? Şehirlerin Osmanlı dönemindeki ismi GZT tarafından açıklandı. Yayınlanan harita görseliyle beraber yaşadığınız yerin Osmanlı'daki ismini öğrenebilirsiniz. Memleketinizin eski adı neymiş? Görmek için aşağı bakınız...

ŞEHİRLERİN OSMANLI DÖNEMİNDEKİ İSMİ

GZT'nin oluşturup yayınladığı haritaya göre Türkiye'de yer alan illerin Osmanlı zamanındaki isimleri yayınlandı. Osmanlı döneminde kullanılan şehir isimlerinin Anadolu'nun batı kısmındaki illeri kapsayan görselini görmek için yukarıdaki görsele bakınız. Anadolu'nun doğu kısmındaki Osmanlı isimleri ise aşağıdaki görselde yer alıyor.

İşte Osmanlı zamanında kullanılan Anadolu'daki şehir isimleri! Peki sizin memleketinizin eski adı nedir?

Kaynak: GZT. Derleme: Ulusal.